تمثال جديد أمام الاتحاد .. العراقيون يُفسرون قبل تكرار أزمة سباهان

الاتحاد يُواجه القوة الجوية العراقي اليوم في دوري أبطال آسيا

يبدو أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار سباهان الإيراني خاسرًا أمام الاتحاد السعودي في مباراة الفريقين التي ألغيت في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا أقلقت المسؤولين في القوة الجوية العراقي من تكرار الأزمة في مباراة ملعب فرانسوا توما حريري.

مباراة سباهان والاتحاد في إيران شهدت أزمة كبيرة بسبب وجود تمثال "قاسم سليماني" في الملعب، إذ رفض النادي السعودي اللعب حتى إزالة التمثال وهو ما لم يحدث ليلغي الحكم اللقاء بعد موعده بـ45 دقيقة، ومن ثم قرر الاتحاد القاري اعتبار الفريق السعودي فائزًا 3-0 وعاقب الطرف الإيراني كذلك بالغرامة 200 ألف دولار وحرمانه من خوض المباريات القادمة على ملعبه.

الاتحاد سيواجه القوة الجوية العراقي اليوم ضمن الجولة الرابعة من البطولة القارية، وتُقام المباراة على ملعب فرانسوا توما حريري الذي يتواجد به تمثال لفرانسوا حريري، وقد أبدى البعض قلقه من تكرار الأزمة بسبب هذا التمثال.

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يحيى زغير عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم بدد تلك الشكوك تمامًا، مؤكدًا أن تمثال السياسي الآشوري الذي يحمل الملعب اسمه موجود من سنوات عديدة وقد تواجد في العديد من المباريات الدولية دون أي مشاكل.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية "التمثال يعود إلى السياسي الأشوري فرانسوا توبا حريري وسميّ اسم الملعب عليه ولا توجد في ذلك أي مشكلات وهو متواجد منذ أعوام عديدة وكان حاضرًا خلال مباريات دولية منذ أكثر من 10 أعوام، والاتحاد الآسيوي على درايه بوجوده ".

وأتم زغير حديثه بالتأكيد على أن الملعب الموجود في مدينة إربيل احتضن مباريات في البطولة العربية للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا ومباريات دولية أخرى.

