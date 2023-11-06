ليس نونو سانتو ولا أنمار الحائلي .. جمهور الاتحاد يصب جم غضبه على "مسؤول جديد" عقب السقوط أمام القوة الجوية

من حمل الجمهور مسؤولية خسارة الاتحاد أمام القوة الجوية والتراجع بشكل عام؟

كلما مر الوقت على وضع الاتحاد السعودي الحالي، كلما انضم أشخاص جدد لثورة الغضب الجماهيري، إذ أن هناك من انضم للقائمة المرفوضة بجانب أنمار الحائلي؛ رئيس المؤسسة غير الربحية في النادي الجداوي، والبرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق.

العميد تلقى الهزيمة اليوم الإثنين، أمام القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة في إربيل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة، تصدر وسم "إقالة عبد الله السالم مطلب" منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث الرئيس التنفيذي للمؤسسة الربحية بالنادي الجداوي، الذي تولى مهام عمله في أغسطس الماضي.

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أحدهم كتب عبر الوسم: "أنا مشجع اتحادي عندي أسئلة بسيطة، وش منصبك؟ وش الأدوار اللي تقوم فيها؟ هل مُجبر على المنصب؟ هل لك ميول؟ متأكد ما تدري وش مكانك في النادي ولا احنا نعرف، تفننت بميركاتو قبيح يليق بمكانك الضايع، صدقني ما أحط اللوم عليك، على من وضع لك منصب أكبر منك"، فيما وجه له آخر رسالة: "العبث في الاتحاد وأنت مجرد متفرج"، قبل أن يضيف ثالث: "عبث المدرب حدث أمام عينك ومع ذلك لم تفعل أي شيء، الاتحاد يعاني وأنت المتسبب".

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى التي يتلقاها الاتحاد في البطولة القارية ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، لكنه يبقى متصدرًا لمجموعته، يليه القوة الجوية بسبع نقاط، ويحل سباهان أصفهان الإيراني ثالثًا بأربع نقاط وأخيرًا أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

وعلى المستوى المحلي، فشل الاتحاد في تحقيق أي انتصار في آخر خمس مباريات له بدوري روشن السعودي، ليقبع في المركز السادس بـ21 نقطة.