"عمل في برشلونة" .. الاتحاد يختار خليفة نونو سانتو "المحتمل"

الكشف عن الاسم "المحتمل" لخلافة نونو سانتو في نادي الاتحاد

بات الإعلان عن "إقالة" البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قريبًا للغاية.

الاتحاد خسر (0-2) أمام القوة الجوية العراقي، عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، تناقش الإدارة الاتحادية "حاليًا"، إقالة سانتو؛ بعد التراجع المخيف في النتائج، خلال الموسم الحالي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الهولندي ألفريد شرودر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، بات المرشح الأقوى؛ لخلافة نونو سانتو في الاتحاد.

وأشارت إلى أن نادي العين، يشعر بخوفٍ كبير من خسارة شرودر؛ بعد الاهتمام الاتحادي القوي، بكسب خدماته.

شرودر عمل مساعدًا لمدرب نادي برشلونة الإسباني، في الفترة من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021، قبل أن يتولى القيادة الفنية لناديي كلوب بروج البلجيكي وأياكس أمستردام الهولندي.

جدير بالذكر أن المدير الفني الهولندي، يتولى تدريب الفريق الأول لنادي العين، منذ شهر يوليو الماضي؛ محققًا 12 انتصارًا مقابل هزيمتين في 14 مباراة رسمية.