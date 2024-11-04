أخبار الأهلي اليوم | اختبار أخير لحسم موقف ديميرال من مواجهة الشرطة، والأزمة الثابتة التي يُحاربها الهلال بالخصم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليو 4 نوفمبر 2024.
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اختبار أخير لحسم موقف ديميرال من مواجهة الشرطة
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مشاركة ميريح ديميرال مدافع الأهلي أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة لم تُحسم بعد.
اللاعب كان قد عانى من بعض الآلام خلال اختبار طبي أجراه يوم أمس الأحد مما جعله خارج التدريبات الجماعية، وفي ظل الحديث عن غيابه عن اللقاء أكدت الرياضية أن الأمر لم يُحسم بعد.
وأشارت إلى أن المدافع التركي سيخضع لاختبار طبي جديد قبل ساعات من المباراة اليوم الإثنين لحسم موقفه النهائي.
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جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين
تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
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