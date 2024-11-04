أخبار الأهلي اليوم | اختبار أخير لحسم موقف ديميرال من مواجهة الشرطة، والأزمة الثابتة التي يُحاربها الهلال بالخصم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليو 4 نوفمبر 2024.

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اختبار أخير لحسم موقف ديميرال من مواجهة الشرطة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مشاركة ميريح ديميرال مدافع الأهلي أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة لم تُحسم بعد.

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اللاعب كان قد عانى من بعض الآلام خلال اختبار طبي أجراه يوم أمس الأحد مما جعله خارج التدريبات الجماعية، وفي ظل الحديث عن غيابه عن اللقاء أكدت الرياضية أن الأمر لم يُحسم بعد.

وأشارت إلى أن المدافع التركي سيخضع لاختبار طبي جديد قبل ساعات من المباراة اليوم الإثنين لحسم موقفه النهائي.

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