تعرف على موعد مباراة الأهلي والشرطة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والشرطة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويسعى الأهلي لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد ديربي مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة على شاشتها، وبالتحديد عبر قنوات beIN AFC المتخصصة في بث البطولات الآسيوية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب الأهلي - الشرطة الإثنين 4 نوفمبر 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات SSC Extra 1 HD عيسى الحربين الجوهرة المشعة beIN AFC 2 علي سعيد الكعبي أبو ظبي الرياضية آسيا 2 أحمد الحامد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025: