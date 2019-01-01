إنتر ينضم لسباق التعاقد مع أوباميانج

المهاجم الجابوني يبدو في طريقه نحو الرحيل عن أرسنال

انضم نادي إنتر الإيطالي، لسباق التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال بسوق الانتقالات الشتوي بيناير القادم.

أوباميانج يتبقى على نهاية عقده مع أرسنال حوالي 18 شهراً، دون وجود أي مؤشرات حول موافقة اللاعب على التجديد مع النادي الإنجليزي.

صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن اللاعب لا يشعر بالراحة في أرسنال، نظراً للحالة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، ويتطلع للانضمام لنادي آخر للمنافسة على البطولات.

وكشفت عن رغبة المدرب أنطونيو كونتي لجلب اللاعب لإنتر، لإضافة المزيد من الخيارات الهجومية لفريقه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وينضم بذلك إنتر لنادي برشلونة الإسباني، الذي أظهر هو الآخر اهتمامه بضم أوباميانج، لمنافسة الأوروجوياني لويس سواريز على مركز المهاجم الأساسي للفريق.

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وتأتي هذه الأنباء لتضع أرسنال في ورطة كبيرة، سواء بالمخاطرة وإبقاء اللاعب لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد، أو بيعه تجنباً لتكرار سيناريو أليكسيس سانشيز وآرون رامسي اللذان رحلا عن النادي بالمجان.

ويعتبر صاحب الـ30 سنة هو النجم الأول لأرسنال هذا الموسم، بتسجيله 15 هدفاً في 24 مباراة لعبها بقميص المدفعجية، بتواجد الإسباني أوناي إيمري كمدرب للفريق وصولاً بمواطنه ميكيل أرتيتا.