هازارد يستعد للسوبر مع ريال مدريد: انتظروني قريبًا

إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد يستعد للسوبر الإسباني باللعب في صالة الألعاب الرياضية ويوجه رسالة للجماهير.

عاد النجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني للتدريبات في صالة الألعاب الرياضية عقب فترة من الغياب بسبب الإصابة.

جاء هذا في مقطع فيديو انتشر لهازارد عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة، وأكد من خلاله أنه قريب من العودة للملاعب من جديد.

ويستعد هازارد في الوقت الحالي بكل ما لديه من طاقة من أجل محاولة العودة للمواجهات مع ريال مدريد خلال بطولة كأس السوبر الإسباني.

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وأعرب النجم البلجيكي عن تفاؤله بالعودة قريبًا للملاعب من خلال رسالة وجهها في مقطع الفيديو المنتشر حيث قال: "أراكم قريبًا".

وكان هازارد قد تعرض للإصابة قبل حوالي شهر في مواجهة باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر عودة هازارد خلال أيام للتدريبات الجماعية لريال مدريد بعد فترة طويلة من الغياب استعدادًا بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يشارك في كأس السوبر بشكله الجديد رفقة برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد بين الثامن والـ 12 من يناير المقبل.