رايولا: بوجبا يحتاج قائمة ومشروع مثل يوفنتوس

رايولا يعود لاستفزاز مانشستر يونايتد وجماهيره

على النقيض من تصريحاته التي ادعى خلالها بأن بول بوجبا سيبقى في مانشستر يونايتد، قال مينو رايولا، إن مشكلة موكله الأولى تكمن في ناديه الإنجليزي الحالي.

ومع استعداد الأندية للميركاتو الشتوي، كثف الوكيل الإيطالي نشاطه الإعلامي، بإجراء الكثير من المقابلات مع الصحف الإيطالية والبريطانية.

وظهر اليوم الثلاثاء، أطلق العنان لنفسه بتصريحات جديدة، تندرج تحت مُسمى "استفزازية"، لمجلس إدارة مانشستر يونايتد وجماهيره.

وقال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية "مشكلة بوجبا تكمن في مانشستر يونايتد، نتحدث عن نادٍ بلا صلة بالواقع وبدون مشروع رياضي".

وأضاف "لم أكن أساعد اللاعبين على الذهاب إلى هناك، إذ لديهم القدرة على تدمير مارادونا، بيليه ومالديني".

وأنهى فاصل الاستفزاز "بول يحتاج إلى فريق وقائمة مثل يوفنتوس من قبل".

وجاءت هذه التصريحات الصادمة لمشجعي النادي، بالتزامن مع عودة الشائعات التي تحوم حول مستقبله، خاصة بعد انسحابه من قائمة مباراة بيرنلي الأخيرة.

وفسرت العديد من الصحف البريطانية قرار خروجه من رحلة "تيرف مور"، على أنه إشارة لتمرد اللاعب مع اقتراب موعد فتح الميركاتو الشتوي.

والمعروف أن بوجبا كان مرشحًا فوق العادة للذهاب إلى ريال مدريد الصيف الماضي، وفي أكثر من مناسبة تعمد إثارة الجدل حول مستقبله مستقبله، باعترافات لا لبس فيها عن رغبته في الرحيل، مع ذلك، رفضت إدارة ناديه الاستغناء عنه، نظرًا لأهميته في مشروع أوليه جونار سولشاير.