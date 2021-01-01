الوحدة تدفع رونالدو لطلب الانتقال إلى مانشستر يونايتد

النجم البرتغالي قد يرحل في الصيف

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة من الوحدة في يوفنتوس، بسبب الحالة التي يمر بها بمختلف الجوانب هذا الموسم.

يوفنتوس ابتعد عن المنافسة على الدوري الإيطالي هذا الموسم، واكتفى بمحاولة حجز أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

رونالدو يعاني من الناحية الفردية كذلك، حيث لم يسجل في آخر 3 مباريات مع يوفنتوس الفترة الأخيرة.

كيف يتعامل رونالدو مع الغياب التهديفي؟

عدم التسجيل لمدة 3 مباريات ربما يكون طبيعيًا لبعض المهاجمين، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للنجم البرتغالي.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت اللاعب أصبح وحيدًا بشكل متزايد ويميل للعزلة في المقر التدريبي ليوفنتوس.

ويرجع ذلك إلى الحالة النفسية السيئة التي يمر بها، وتركيزه على العودة لأفضل حالاته في أقرب فرصة ممكنة.

هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

الصحيفة أشارت في تقريرها، إلى أن رونالدو طلب من وكيل أعماله جورج مينديش تغيير الجو بفريق آخر.

فرص يوفنتوس لا تبدو سهلة في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومن غير المتوقع أن يقبل اللاعب بالغياب عن البطولة الموسم القادم.

مانشستر يونايتد يعتبر الوجهة المفضلة لصاحب الـ36 سنة، بسبب علاقته الجيدة بالمدرب أولي جونار سولشاير، ولكن راتبه سيكون أحد أهم العقبات التي يجب التفاوض فيها.

ماذا قدم رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم؟

يوفنتوس حاليًا يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي بالتساوي مع ميلان الخامس بـ66 نقطة لكل منهما، بينما خرج الفريق من دور الـ16 لدوري الأبطال.

وأما على الجانب الفردي، فقد أحرز رونالدو 32 هدفًا وصنع 4 في 39 مباراة خاضها مع يوفنتوس خلال هذا الموسم.

المهاجم المخضرم يمر بحالة سيئة من الناحية التهديفية مؤخرًا، بعد غيابه التهديفي أمام جنوى وبارما وفيورنتينا، وعدم ظهوره أمام أتالانتا بسبب الإصابة.

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