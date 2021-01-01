صدق أو لا تصدق .. منذ رحيله ليوفنتوس تاه رونالدو في أرقام بنزيما!

المهاجم الفرنسي يتفوق على صاروخ ماديرا..

كانت سنوات كريستيانو رونالدو في ريال مدريد عبارة عن تقليل من كريم بنزيما لحساب مهاجمين آخرين كليفاندوفسكي وأجويرو وهاري كين، ولكن منذ أن رحل البرتغالي إلى يوفنتوس، بدا أن الحسابات تحتاج إلى إعادة.

الأرقام التي رجحت كفة رونالدو في الكثير من الأوقات تأتي اليوم لتؤكد أن كريم بنزيما يتفوق عليه منذ رحيله عن ريال مدريد، ليبقى السؤال الآن، من منهما كان في حاجة للآخر بصورة أكبر؟

بنزيما حصل على أدوار داخل منطقة الجزاء أكثر بعدما كان رونالدو يستحوذ على هذه المنطقة لسنوات طويلة، خاصة في السنوات الأخيرة للنجم البرتغالي التي تجاوز فيها الثلاثين من عمره.

واليوم، يصل كريم بنزيما إلى رقم راؤول جونزاليس على مستوى عدد الأهداف في دوري أبطال أوروبا بـ 71 هدفًا، كثالث هدافي البطولة تاريخيًا خلف رونالدو وميسي وبالتساوي مع ليفاندوفسكي.

ولكن على مستوى الفترة ما بين رحيل رونالدو عن ريال مدريد وحتى قبل هذا الموسم وما يحدث في العام الحالي أيضًا مع اقتراب الموسم من نهايته، يبدو أن هناك رقمًا جديرًا بالذكر.

كإجمالي عدد الأهداف منذ صيف العام 2018 مع عدم احتساب ركلات الجزاء سجل كريم بنزيما 75 هدفًا، بينما سجل كريستيانو رونالدو 69 فقط، في مختلف المسابقات محليًا وأوروبيًا.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل كريم بنزيما 15 هدفًا منذ موسم 2019 وحتى مباراة اليوم، بينما سجل كريستيانو رونالدو 14 هدفًا فقط، في تلك أيضًا يتفوق النجم الفرنسي.

في الموسمين الماضيين خرج ريال مدريد من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما خرج يوفنتوس مرة من ربع النهائي ومرة من دور الستة عشر، هذا الموسم ريال مدريد في نصف النهائي بينما ودّع اليوفي على يد بورتو.

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في نهاية الأمر لا يمكن التقليل من عطاء رونالدو وفقًا لهذه الأرقام، ولكنها جاءت فقط لتثبت أن تأثير وجود صاروخ ماديرا سلبًا على أرقام بنزيما لم تكن خرافة من أجل التقليل منه بقدر ما كانت حقيقة يدركها كل من نظر بعين باحثة عن المنطق.