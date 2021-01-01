الخروج من أوروبا أم العودة للمنزل؟ خيارات رونالدو الصيف المقبل بعد تبخر حلم باريس!

أسئلة كثيرة..

لا تتوقف الأسئلة عن مستقبل كريستيانو رونالدو الصيف المقبل، وسط توقعات من غالبية المصادر أنه سيغادر يوفنتوس لأسباب رياضية ومادية أيضًا.

الوجهة المحتملة الأكبر لرونالدو كانت الانتقال إلى باريس سان جيرمان، غير أن نيمار أعلن سعادته واقترابه من تجديد عقده في بي آس جي، ما يعني عمليًا عدم ضم الدون.

صحيفة "ماركا" نشرت تقريرًا عن الوجهات المحتملة لرونالدو إذا ما رحل عن اليوفي، وبعد قرار الدولي البرازيلي بالاستمرار في ملعب حديقة الأمراء.

الوجهة الأولى والأوفر حظًا هي مانشستر يونايتد، منزل رونالدو القديم، وكانت التقارير الأخيرة قد أشارت إلى أن ثمة تواصل حدث بالفعل بين جورج مينديش، وكيل البرتغالي، والنادي الإنجليزي.

العائق الوحيد في عملية انضمام رونالدو إلى أولد ترافورد يتمثل في أن تركيز الإدارة أولًا على التعاقد مع إرلينج هالاند، لذلك فسيكون على صاحب الـ35 عامًا الانتظار حتى يتبين موقف ناديه السابق النهائي.

أما الوجهة الثانية فهي ريال مدريد، وإن كان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد أغلق الأمر أمام الإعلان وأكد أنه لا مكان للدون في سانتياجو برنابيو مرة أخرى.

الاتجاه الثالث وهو مفاجئ بعض الشيء، هو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجد رونالدو نفسه مطلوبًا بشدة من إنتر ميامي وأندية أخرى في الجانب الآخر من العالم.

في النهاية، رفضت صحيفة ماركا الجزم بأن حظوظ رونالدو في اللعب مع باريس سان جيرمان قد انتهت، بل إنها أكدت على أنها قائمة بشدة حال مغادرة كيليان مبابي ملعب حديقة الأمراء.

الجدير بالذكر أن عقد مبابي مع بي آس جي ينتهي في صيف 2022، وفي حال أن لم يجدد على الأغلب ستقوم إدارة ناصر الخليفي ببيعه هذا الموسم لجني بعض الأموال، ومن ثم يمكن تعويضه برونالدو.