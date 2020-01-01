أخبار الهلال اليوم | تصريحات التتويج، وكأس جديدة ومكافآت مضاعفة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ...

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كأس جديدة للدوري واحتفالية في محيط الرعب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن الهلال سيتسلم نسخة جديدة من كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تم تصميمها مسبقًا بالتنسيق بين وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، فيما سيحتفظ النصر بالكأس التي تُوج بها الموسم الماضي.

وحُدد ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" لتتويج الهلال بلقب الدوري السعودي عقب نهاية مباراته أمام الشباب في آخر جولات البطولة في التاسع من سبتمبر القادم، وبدأت إدارة الزعيم إعداد عدة فقرات متنوعة للحفل المرتقب.

الهلال يُعادل رقم النصر ويمتلك فرصة تحطيمه

عادل الهلال مساء أمس الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين، وقد سجل الفريق أربعة أهداف أمام الحزم أمس ليرفع رصيده إلى 69 هدفًا هو نفس رصيد النصر في الموسم الماضي.

ويمتلك الزعيم فرصة تحطيم هذا الرقم والانفراد بالرقم القياسي خلال المباراتين المتبقيتين من الموسم.

"دوري وآسيا .. ما لها إلا هلالها" ... عناوين الصحف بعد تتويج الهلال بالدوري السعودي

ماذا قالت الصحف السعودية عقب تتويج الهلال بالدوري السعودي؟ الإجابة هنا

بن نافل يُضاعف مكافآت الفوز بالدوري السعودي

زف فهد بن نافل رئيس الهلال خبرًا رائعًا للاعبي الفريق وجهازه الفني بقيادة رازفان لوشيسكو، إذ أبلغهم بعد حسم الدوري السعودي مساء أمس عقب الفوز على الحزم أن مكافآت الفوز بالدوري تم مضاعفتها مرتين.

وقد تواجد الرئيس في غرفة ملابس الهلال عقب المباراة لتهنئة اللاعبين وعناصر الجهاز الفني باللقب الـ16 في تاريخ النادي.

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