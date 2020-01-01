جوميس: ننافس على كل البطولات ودعوة لجماهير الهلال لتناول القهوة معي

المهاجم الفرنسي يغازل جماهير الهلال بعد التتويج بالدوري.

عبر الفرنسي بافتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد الفوز على الحزم.

الهلال نجح في حسم لقب الدوري، بفوزه على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

جوميس قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "الأمر ليس غريبًا على الهلال بأنه يجمع بين بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ولكنه شيء رائع أيضًا".

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المهاجم الفرنسي تابع: "نريد التنافس على جميع البطولات، ونستحق أن نكون دائمًا بالمقدمة، وأن نكون على منصات التتويج بشكل مستمر".

وحرص جوميس على توجيه رسالة لجماهير الهلال: "عدم وجودكم في المدرجات أمر مؤسف، ولكنكم متواجدون في قلبي، أنتم مدعوون لتناول القهوة معي".

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بافتيمبي جوميس يطارد المغربي عبد الرزاق حمد الله، على لقب هداف الدوري، حيث يتصدر الأخير القائمة برصيد 27 هدفًا، بينما يأتي المهاجم الفرنسي ثانيًا بـ24 هدفًا.