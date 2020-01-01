الهلال يُوضح حقيقة رغبته التعاقد مع عمر السومة

المهاجم السوري يريد الرحيل عن فريقه السعودي

أوضح فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي حقيقة الأخبار المثارة مؤخرًا حول رغبتهم في التعاقد مع عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي الذي أعلن رغبته بالرحيل عن فريقه.

اللاعب الملقب بالعقيد انضم للأهلي صيف 2014 وقد حظي بمسيرة مذهلة مع فريقه وكان طوال تلك الفترة أحد أبرز هدافي ونجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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السومة وحسبما كشف طارق الكيال المشرف العام الجديد على كرة القدم في الأهلي مستاء من افتقاد الفريق للاعبين المميزين القادرين على مساعدته على الفوز وإحراز الأهداف، ولذا يود الرحيل.

وقد أوضح كيال أنه سيتحدث مع اللاعب مجددًا بعد مباراة الأهلي أمام الشباب في الدوري السعودي.

صحيفة الاقتصادية السعودية كانت قد نقلت عن مصدر مسؤول في النادي الجداوي أنهم لا ينوون أبدًا التخلي عن السومة قبل نهاية عقده بعد 10 أشهر، موضحًا أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون ريال سعودي.

المفرج نفى لصحيفة عكاظ كل ما يُثار حول رغبة الهلال ضم السومة، مضيفًا " بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الهلال مهتم بضم اللاعب عمر السومة، بعد طلبه الرحيل من ناديه الحالي النادي الأهلي، وهذا الأمر غير صحيح".

أضاف "السومة يعد من المهاجمين المميزين في الدوري السعودي، ولكن أقول للجماهير الهلالية لا تصدقوا الشائعات لأن لدينا مركزًا إعلاميًا يعتبر المصدر الحقيقي لكل الأخبار الهلالية".