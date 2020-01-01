جوميس يدخل تاريخ الهلال بإنجاز رقمي هائل

مهاجم الهلال تفوق على النجم ناصر الشمراني

دخل بافيتمبي جوميس تاريخ الهلال السعودي من أوسع الأبواب بعدما أصبح اللاعب الأكثر إحرازًا للأهداف في موسم واحد من دوري المحترفين السعودي في تاريخ النادي.

المهاجم الفرنسي سجل مساء أمس ثلاثة أهداف ضد الحزم خلال اللقاء الذي حسم الزعيم لصالحه بنتيجة 4-1 وقاده للفوز بلقبه الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حافظ على فارق الست نقاط مع النصر وتفوق في المواجهات المباشرة.

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بهذا "الهاتريك" رفع جوميس رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 24 هدفًا ليتخطى الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد من الدوري السعودي والمسجل باسم ناصر الشمراني نجم الهلال السابق صاحب الـ21 هدفًا موسم 2013-2014.

جوميس كان قد عادل رقم الشمراني في الموسم الماضي بإحرازه 21 هدفًا، ويُنافس اللاعب صاحب الـ35 عامًا هذا الموسم نجم النصر وهدافه عبد الرزاق حمدالله على لقب هداف الدوري السعودي، إذ يمتلك المغربي 27 هدفًا.

يُشار إلى أن جوميس ارتدى قميص الزعيم صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي وساهم بقوة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 وقد تُوج هدافًا للبطولة وأحسن لاعب بها، وقد جدد عقده مع النادي لموسمين قادمين مؤخرًا.