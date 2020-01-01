أخبار الهلال | الكشف عن مستقبل صالح الشهري ومفاوضات كارلوس إدواردو مع الأهلي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 1 إبريل

مازال مستقبل كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال يتصدر عناوين الأخبار الخاصة بالفريق السعودي، بجانب الأخبار حول مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

المزيد من الفرق

5 مشاكل رئيسية على فلادان ميلويفيتش إيجاد حلول لها في الأهلي السعودي

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 1 إبريل 2020 ...

لاعب الهلال: فريقنا مستهدف من المسؤولين وقررت ترك الكرة بسبب ذلك

أكد فهد الحبشي لاعب نادي الهلال السابق على أن فريقه كان مستهدفًا منذ فترة طويلة، وضرب مثلاً بالموقف الذي تسبب في تركه لكرة القدم بشكل عام.

وقال الحبشي في تصريحات لبرنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية، أن الفريق الهلالي تعرض للظلم قديمًا بحسب ما وصفه.

وأضاف لاعب الزعيم السابق إنه تعرض للإيقاف وتوقيع عقوبة عليه خلال مباراة فريقه أمام التعاون بالدوري بسبب واقعة لم يُشارك فيها من الأساس. التفاصيل هنا

إعلامي نصراوي : جوميس مهاجم الهلال مُصاب بالصرع وتحدث له تشنجات

صنع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل حال جدل جديدة بعدما كشف عن معاناة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي بمرض الصرع.

المريسل قال في تصريحاته خلال برنامج الحصاد الرياضي أن مهاجم الزعيم مُصاب بحالة تشنجات، ويتعرض لها كل فترة في منافسات الدوري السعودي. التفاصيل هنا

رئيس الرائد: الهلال لم يطلب تمديد إعارة الشهري أو ضمه نهائيًا.

قال رئيس نادي الرائد "فهد المطوع" أن مهاجمه صالح الشهري سيعود للفريق بعد نهاية إعارته للهلال بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن الزعيم لم يتقدم بأي طلب حتى الآن لتمديد الإعارة أو شراء اللاعب السعودي نهائيًا.

الشهري تألق مع الهلال ويُعد من العناصر البديلة الممتازة لدى المدرب رازفان لوشيسكو، وقد أكد المطوع أن الأولوية تبقى للهلال حال أراد شراء اللاعب.

وليد الفراج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس إدواردو

رد الإعلامي وليد الفراج على سؤال أحد المتابعين للناقد الرياضي عادل التويجري حول إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السعودي إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

وقال الفراج في تصريحاته خلال برنامج "الدوري مع وليد" ردًا على السؤال : "حاليًا لا توجد أموال للتعاقد، فالدولة رفعت يدها عن الأندية ولا داعي لمثل هذا الهياط، وما أحد لديه أموال وينتظر وزارة الرياضة. التفاصيل هنا