هل يرحل بافيتيمبي جوميس عن الهلال السعودي؟

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى وجود إمكانية لرحيل اللاعب عن صفوف الزعيم نهاية الموسم الحالي

اقترب نادي الهلال السعودي من الإبقاء على مهاجمه الفرنسي، بافيتيمبي جوميس خلال الموسم المقبل، بعدما ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن رحيل صاحب الـ34 عامًا.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن اعتزام الهلال بالحفاظ على جوميس للموسم الثالث على التوالي، وذلك عن طريق تفعيل بند تمديد العقد، لينتهي في صيف 2021، في انتظار الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي السعودي.

وتأتي هذه الأنباء مع العديد من التقارير التي كانت قد أشارت إلى وجود إمكانية لرحيل اللاعب عن صفوف الزعيم نهاية الموسم الحالي.

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وكانت العديد من التقارير التركية قد أشارت إلى أن جوميس يرغب في العودة إلى نادي جلطة سراي نهاية الموسم الجاري وسط وجود اعتراض من مسؤولي النادي التركي.

وأضافت التقارير أن وكيل جوميس عرض اللاعب على المنافس التقليدي بنادي جلطة سراي وهو نادي بشكتاش التركي لرغبته في العودة مُجددًا إلى تركيا.

ولكن مع تقارير أكدت موافقة الإدارة على تفعيل بند بقاء اللاعب لموسم ثالث، يبدو أن الأمور تتجه نحو بقاء اللاعب داخل جدران الفريق.

ويعد هذا القرار منطقيًا نظرًا لأن اللاعب نجح مواصلة تألقه مع الزعيم في كافة البطولات التي يُشارك فيها الفريق محليًا وقاريًا.

وصنع جوميس حالة خاصة جدًا بينه وبين جماهير الهلال بل وجماهير الكرة السعودية بشكل عام، حيث تقرب منهم بشكل مميز عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بتفاعله بشكل دائم مع الجميع.

بكل تأكيد فأن المهاجم الفرنسي أصبح معشوق جماهير الزعيم الأول رفقة بعض نجوم الفريق بعدما نجح في إثبات تألقه، والأرقام خير دليل على ذلك.

ولن تنسى جماهير الهلال دور جوميس العظيم في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، والذي ساهم في وصول الفريق إلى العالمية.

كما توج مهاجم الهلال بجائزتي هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب في البطولة بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

دور جوميس كان واضحًا في البطولة بعدما سجل 11 هدفًا أسهمت في تمهيد طريق الهلال نحو التتويج بالبطولة، لتأتي المكافأة له في النهاية البطولة بالتتويج بلقب الهداف بجانب أفضل لاعب، فضل عن حمل اللقب مع الزعيم الهلالي.

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وخلال الموسم الحالي يتواجد المهاجم الفرنسي في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدفًا بفارق 4 أهداف عن المتصدر عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر.

وبالتأكيد لا يختلف أحد على القيمة الكبيرة والإضافية التي يقدمها جوميس في هجوم الفريق، حتى أن البعض طالب بضرورة تجديد تعاقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم 2019\2020.