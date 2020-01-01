لاعب الهلال : فريقنا مستهدف من المسؤولين وقررت ترك الكرة بسبب ذلك

حاول التدخل للتهدئة بينهما ولكنه تعرض للإيقاف بسبب هذه الواقعة

أكد فهد الحبشي لاعب نادي الهلال السابق على أن فريقه كان مستهدفًا منذ فترة طويلة، وضرب مثلاً بالموقف الذي تسبب في تركه لكرة القدم بشكل عام.

وقال الحبشي في تصريحات لبرنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية، أن الفريق الهلالي تعرض للظلم قديمًا بحسب ما وصفه.

وأضاف لاعب الزعيم السابق إنه تعرض للإيقاف وتوقيع عقوبة عليه خلال مباراة فريقه أمام التعاون بالدوري بسبب واقعة لم يُشارك فيها من الأساس.

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وسرد الواقعة مشيرًا إلى أن أحد اللاعبين أعتدى على مشجع، وحاول التدخل للتهدئة بينهما ولكنه تعرض للإيقاف بسبب هذه الواقعة.

وأضاف الحبشي : "بالرغم من رفع الإيقاف عني إلا إنني قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم، وشعرت أن الهلال مستهدف، وذلك ليس من الوقت الحالي".

وأكمل تصريحاته ليؤكد : "كنت أقدر على مواصلة العطاء رغم زيادة الوزن، وقررت عدم العودة طالما الأوضاع بهذا الشكل التي تعرضت فيها للظلم.

وأنهى الحبشي قائلاً : "ندمت على موقفي لأنني فكرت بعواطفي وليس بعقلي، حيث كنت ألعب جوكر في أكثر من مركز وبقدمي اليسرى واليمنى".