أخبار الهلال اليوم | مرشح روماني لخلافة لوشيسكو .. وتعليق ميكالي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسميًا .. مهاجم الهلال يغيب عن الديربي والمدافع مهدد

خرج الهلال السعودي بخسائر بعد انتصاره على الاتفاق اليوم الخميس، إذ أنه قد يفقد خدمات اثنين من لاعبيه خلال المباراة المقبلة أمام النصر.

الزعيم حقق فوزه الأول تحت قيادة روجيرو ميكالي، أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

جوميس: الموت وحده يمنعني من الدفاع عن قميص الهلال

علق الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال على مشاركته رغم تعرضه للإصابة في عمليات الإحماء قبل لقاء الزعيم أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميس أحرز هدفين في فوز الهلال على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملز" مساء أمس الخميس، استعاد بها الزعيم وصافة الدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

ميكالي يتحدث عن أداء الهلال في أولى مبارياته .. وموقف جيوفينكو الحالي

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني المؤقت لنادي الهلال، عن الفوز على الاتفاق في أولى مبارياته مع الفريق بعد توليه المهمة عقب رحيل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق الذي تمت إقالته.

الهلال نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف والعودة للانتصارات مرة أخرى، ضمن الجولة 19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملز". " اقرأ التفاصيل "

مرشح روماني لخلافة لوشيسكو في الهلال

دخل الروماني كوزمين أولاريو، مدرب جيانسو سونينج الصيني السابق، في حسابات نادي الهلال، من أجل تدريب الفريق خلفًا لمواطنه رازفان لوشيسكو.

يذكر أن كوزمين كان قد تولى مهمة تدريب الهلال في وقت سابق، خلال الفترة من 2007 حتى 2009، نجح خلال تلك الفترة في تحقيق 3 بطولات، الدوري وبطولة كأس ولي العهد مرتين، وتولى مهمة تدريب منتخب السعودية عامي 2014 و 2015.