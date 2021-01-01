عضوه الذهبي السابق: تفاوضت وتكفلت بضم نجم الهلال، لكن إدارة النصر رفضت

تصريحات خطيرة حول نجم وسط الهلال

كشف سعد آل مغني العضو الذهبي السابق في نادي النصر عن أسرار خطيرة تخص مفاوضاته مع أحد لاعبي الهلال لارتداء القميص الأصفر عام 2019.

آل مغني أوضح خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تفاوض مع ناصر الدوسري لاعب وسط الهلال للانتقال إلى النصر قبل أن يُوقع عقدًا احترافيًا مع ناديه.

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اللاعب المولود عام 1998 وقع عقدًا احترافيًا مع الزعيم يمتد لمدة 3 سنوات في أغسطس الماضي، وذلك ضمن سياسة الإدارة بقيادة فهد بن نافل الحفاظ على المواهب الشابة.

آل مغني أعاد نشر تغريدة منذ عام 2019 يُشيد بها باللاعب الشاب ويتوقع له مستقبلًا مبهرًا، ناصحًا إدارة النصر بالتعاقد معه لدعم الوسط.

إذ كتب "اذا اداره النصر تبحث عن لاعب محلي ناصر الدوسري لاعب الهلال هذا راح يكون محور المنتخب القادم لم يجد فرصته في الهلال اللاعب يريد الانتقال تفاوضوا معاه ونا (أنا) مستعد".

وعلق العضو الذهبي السابق على تلك التغريدة القديمة بالإشارة إلى أنه تفاوض مع الدوسري بالفعل وأبلغ الإدارة النصراوية بذلك وأبدى استعداده للتكفل بقيمة الصفقة، لكنه لم يجد أي اهتمام من المسؤولين في النادي، والذين وصفهم بأنهم لا يفهمون في الرياضة.

إذ كتب "هالتغريده عام ٢٠١٩ وهذا رأيي في اللاعب ناصر الدوسري"

هالتغريده عام ٢٠١٩

وهذا رأيي في اللاعب ناصر الدوسري

تفاوضت معاه قبل ان يوقع عقده الاحترافي مع الهلال

واتصلت على الاداره وابلغتهم

واستعديت بتكاليف الصفقه

لكن تكلم ناس لا يفهمون في الرياضه https://t.co/9PEjMF5xax — سعد آل مغني (@saadalmughni) February 19, 2021

أضاف "تفاوضت معاه قبل ان يوقع عقده الاحترافي مع الهلال واتصلت على الاداره وابلغتهم واستعديت بتكاليف الصفقه لكن تكلم ناس لا يفهمون في الرياضه".

يُشار إلى أن الدوسري لفت أنظار الجميع بأدائه الممتاز خلال مباراة الهلال الأخيرة أمام الاتفاق في الدوري السعودي، والتي حسمها الزعيم لصالحه بنتيجة 3-1 وكان اللقاء الأول لمدربه الجديد روجيرو ميكالي.