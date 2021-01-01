ميكالي يتحدث عن أداء الهلال في أولى مبارياته .. وموقف جيوفينكو الحالي

ميكالي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل لوشيسكو

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني المؤقت لنادي الهلال، عن الفوز على الاتفاق في أولى مبارياته مع الفريق بعد توليه المهمة عقب رحيل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق الذي تمت إقالته.

الهلال نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف والعودة للانتصارات مرة أخرى، ضمن الجولة 19 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملز".

وقال ميكالي في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "فوزنا اليوم لم يكن بمثابة 3 نقاط فقط بل قدمنا أداء جيد للغاية وفي الوقت الحالي نبحث عن تحقيق كل النقاط من أجل المنافسة على اللقب".

وأضاف البرازيلي خلال حديثه: "تحقيق الانتصارات يجلب لنا الثقة خلال الفترة الحالية، وتعثر المنافسين في الدوري يجعلنا نظهر في المنافسة بكل قوة من أجل الفوز بالبطولة".

وتابع ميكالي تصريحاته وأوضح موقف جيوفينكو، قائلًا: "لم تكتمل جاهزيته بشكل نهائي، وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق وسيشارك معنا في الوقت المناسب".

وعاد الهلال إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 36 نقطة بعد مرور 19 مباراة حيث حقق الفوز في 10 وتعادل في 6 وتلقى 3 هزائم فقط.