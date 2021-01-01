الدوريان السعودي والإيطالي .. تشابهات وانتفاضة وانتكاسة

نقاط عديدة تتشابه فيها البطولتين هذا الموسم

تعيش جماهير كرة القدم في إيطاليا والسعودية حالة مختلفة هذا الموسم عن المواسم السابقة، وضع جديد تشهده المنافسة على الدوريين الإيطالي والسعودي .. وهو وضع متشابه بين البطولتين في عديد النقاط، والمشجع والمتابع لهما سيلحظ ذلك بالتأكيد.

يتصدر الشباب الدوري السعودي، وقد تقلص الفارق مع وصيفه الهلال إلى نقطتين بعد خسارته وانتصار الزعيم في الجولة الأخيرة، فيما تقدم الإنتر لصدارة جدول الترتيب بعد سيطرة ميلان عليه منذ انطلاق الموسم، وذلك عقب فوزه على لاتسيو وسقوط الروسونيري أمام سبيتزيا.

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نقاط كثيرة تتشابه فيها البطولتين، نستعرضها معًا ..

الهلال ويوفنتوس .. انتكاسة بطل

تُوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 9 سنوات متتالية، فيما حصده الهلال 3 مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

هذا الموسم يشهد تراجعًا حادًا من جانب الفريقين، سواء على صعيد الأداء أو النتائج، إذ أهدر الفريق السعودي 21 نقطة خلال الجولات الـ19 الماضية، وهو رقم كبير مقارنة بالموسم الماضي مثلًا الذي لم يخسر خلاله سوى 13 نقطة بعد نفس عدد الجولات.

يوفنتوس في إيطاليا يسير على نفس النهج، إذ ضاع منه هذا الموسم 21 نقطة من 63 ممكنة، فيما الموسم الماضي لم يُهدر عند نفس المرحلة سوى 9 نقاط.

التراجع واحد عند الفريقين لكن أسبابه مختلفة نسبيًا، إذ عانى الهلال من الإصابات وضغط المباريات وأزمة كورونا التي ضربته في دوري أبطال آسيا وانخفاض ملحوظ في مستوى عدد من لاعبيه، فيما يضع جمهور يوفنتوس المسؤولية الأكبر في عدم تحقيق النتائج المطلوبة على المدرب الجديد أندريا بيرلو.

ميلان والشباب .. انتفاضة بعد سنوات الضياع

حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي لآخر مرة موسم 2010-2011، فيما تُوج الشباب بلقبه الأخير من الدوري السعودي موسم 2011-2012، ودخل الفريقان بعدها في مرحلة من التخبط والبعد عن البطولات لسنوات وسنوات.

هذا الموسم شهد صحوة مفاجئة للفريقين، وضعت ميلان على صدارة جدول الترتيب في السيري آ حتى الجولة الـ20 حين اختطفها إنتر، فيما مازال الشباب في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال رغم خسارته في الجولة الماضية.

ميلان والشباب لم يصلا لصدارة جدول الترتيب بالصدفة أو الحظ، بل قدما موسمًا رائعًا على جميع الأصعدة، وقد خططا لهذا العمل جيدًا بتعاقدات قوية أبرزها تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش وضم ثيو هيرنانديز للفريق الإيطالي والتعاقد مع إيفر بانيجا وفابيو مارتينيز لنظيره السعودي.

النصر وإنتر .. بداية كارثية وتغيير كبير

كانت بداية النصر للدوري السعودي كارثية بكامل معاني الكلمة، إذ لم يجمع من مبارياته الثمانية الأولى سوى 4 نقاط مما أخرجه تمامًا من حسابات المنافسة على الدوري السعودي، فيما كانت بداية الإنتر في إيطاليا أقل سوءًا خاصة على صعيد النتائج، إذ فقد 9 نقاط في مبارياته السبعة الأولى، لكن الأداء لم يكن مرضيًا أبدًا.

النصر والإنتر عملا بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي بهدف الفوز بالألقاب المحلية والقارية هذا الموسم، ضم الفريق السعودي النجم جونزالو مارتينيز وكوكبة من اللاعبين المحليين أبرزهم عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم، فيما دعم النيرادزوري صفوفه بالوحش البلجيكي روميلو لوكاكو والمخضرم أرتورو فيدال والموهوب أشرف حكيمي.

رشحهما الجميع للمنافسة منذ اللحظة الأولى، لكن البداية كما أسلفت كانت كارثية، إلا أن الوضع اختلف كثيرًا مع مرور المباريات وإن كان النصر قد غير مدربه روي فيتوريا فيما حافظ عليه الفريق الإيطالي.

إنتر عاد بقوة وهو اليوم على صدارة جدول الترتيب وقد يُعزز مكانه بقوة حال هزم ميلان في الديربي القادم، فيما النصر حقق نتائج قوية تحت قيادة مدربه الجديد ألين هورفات، ربما لم يستطع الوصول لقلب المنافسة إلا أنه بات قريبًا لولا الخسارتين الأخيرتين أمام الشباب والقادسية.

روما والاتحاد .. المفاجآت واردة

6 نقاط تفصل الاتحاد عن الصدارة، و7 تُبعد روما عنها في إيطاليا ... أداء الفريقان يمر بمراحل من الصعود والهبوط هذا الموسم، وقد جاء بعد مواسم صعبة ابتعد خلالها الفريقان عن المنافسة.

الفريقان حققا نتائج جيدة جدًا أمام المنافسين والكبار، وفقدا نقاط عديدة أمام الصغار، مما جعلهما يبتعدان عن المنافسة كلما اقتربا منها .. لكن مع هذا، المفاجأة مازالت واردة، وإن كان الأقرب حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

النتائج المفاجئة .. حاضرة

نقطة أخرى تشابه بها الدوري الإيطالي مع نظيره السعودي هذا الموسم وهي حضور النتائج المفاجئة من الفرق الصغيرة والمتوسطة بقوة.

بينيفينتو وكروتوني تعادلا مع يوفنتوس وسبيتزيا أوقع ميلان وسامبدوريا فاز على إنتر ... وفي السعودية، سقط الهلال أمام أبها وفاز القادسية على النصر والأهلي والشباب، ولم ينجح الأهلي في تجاوز ضمك.

ماذا سيحدث؟

مازالت كل الاحتمالات واردة في المراحل الأخيرة والحاسمة من الدوريين الإيطالي والسعودي، تُرى ما الذي سيحدث؟

هل ستُسجل الجولات الأخيرة عودة للأبطال، الهلال واليوفنتوس، وتتويجهما باللقب، أم يفعلها الشباب هنا والميلان هناك ويعوضا جماهيرهما عن ألم وحسرة السنوات الماضية، سنرى ..