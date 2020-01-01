أخبار النصر اليوم | سوباسيتش خارج حسابات العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 إبريل

تصدرت أخبار سوق الانتقالات والتعاقدات أخبار النصر يوم الجمعة، مع الحديث كذلك عن رحيل اللاعبين الأجانب عن السعودية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

المزيد من الفرق

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 19 إبريل 2020 ...

طارق التائب: كاريلو يتفوق بمراحل على أمرابط، وهذا هو السعودي الأفضل

اختار طارق التائب نجم الهلال السابق هدفي ياسر القحطاني ضد القادسية وأحمد سعد ضد مصر كأجمل هدفين صنعهما في مسيرته الكروية، فيما كانت مباراة حسم الدوري السعودي أمام الاتحاد عام 2008 هي المواجهة التي لا ينساها. التفاصيل هنا

محيط الرعب يُشعل صراعًا جديدًا بين الهلال والنصر

دخل ناديا الهلال والنصر صراعًا جديدًا بينهما لكن خارج الملعب تلك المرة، إذ يتنافس الفريقان بجانب عدة شركات أخرى على الفوز بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود المعروف باسم ملعب محيط الرعب. التفاصيل هنا

ما هي حقيقة ضم النصر لوصيف كأس العالم 2018؟

كشفت تقارير صحفية كرواتية، عن حقيقة اتفاق نادي النصر السعودي ، مع دانييل سوباسيتش، حارس مرمى المنتخب الكرواتي، على الانضمام لصفوف العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا

نايف هزازي: انتقالي للنصر كان ضد رغبتي، وسأقود الأخضر في 2022

كشف نايف هزازي مهاجم العدالة السعودي أن انتقاله من الشباب إلى النصر عام 2015 كان ضد رغبته، إذ كان يتمنى البقاء في فريقه لكن رغبة الإدارة كانت بيعه والاستفادة من العرض المالي الكبير.التفاصيل هنا

340 ألف ريال سعودي تكلفة مغادرة أحمد موسى للسعودية