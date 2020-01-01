طارق التائب: كاريلو يتفوق بمراحل على أمرابط، وهذا هو السعودي الأفضل

نجم الهلال المعتزل يتحدث في حوار ممتع

اختار طارق التائب نجم الهلال السابق هدفي ياسر القحطاني ضد القادسية وأحمد سعد ضد مصر كأجمل هدفين صنعهما في مسيرته الكروية، فيما كانت مباراة حسم الدوري السعودي أمام الاتحاد عام 2008 هي المواجهة التي لا ينساها.

النجم الليبي الذي مثل الهلال 3 مواسم ترك خلالها بصمته على 51 هدفًا حل ضيفًا على حساب "شجاع" في إنستاجرام وكشف خلاله عن مشاركة عدد من النجوم العرب الحاليين في مهرجان اعتزاله بجانب المعتزلين محمد الدعيع وياسر القحطاني وأسامة هوساوي وماجد المرشدي.

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وردًا على سؤال حول أفضل لاعب أجنبي ومحلي في الدوري السعودي حاليًا، قال التائب "أندريه كاريلو هو الأجنبي الأفضل فيما سلمان الفرج أفضل لاعب سعودي".

أضاف حول المقارنة الجدلية بين كاريلو ونور الدين أمرابط نجم النصر "كاريلو بالطبع ودون أي نقاش، سواء من الناحية الفنية أو الإضافة داخل الملعب".

"أمرابط قد يمتاز بالجوانب البدنية والتكتيكية والدفاعية لكن كاريلو أقوى فنيًا على جميع الأصعدة سواء المهارة أو السرعة أو صناعة الفارق، هو لاعب يُشعرك بالخطورة كلما يلمس الكرة لقدرته على المراوغة وتسجيل وصناعة الأهداف".

"كاريلو فنيًا يتفوق على الجميع ويتفوق على أمرابط بمراحل".

التائب انتقل إلى الأهداف، قائلًا عن الأهداف التي لا ينساها "هدفي ضد الأرجنتين 2003 وهدفي ضد أهلي دبي 2009"، مضيفًا حول الهدف العالمي الأجمل في رأيه "هدف زين الدين زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرليفركوزن".

وأتم التائب حديثه باختيار حسين عبد الغني ومحمد نور وعبده عطيف ضمن أفضل اللاعبين الذين عاصرهم في الدوري السعودي.