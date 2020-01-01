محيط الرعب يُشعل صراعًا جديدًا بين الهلال والنصر

استثمار ملعب جامعة الملك سعود محل صراع بين الناديين السعوديين

دخل ناديا الهلال والنصر صراعًا جديدًا بينهما لكن خارج الملعب تلك المرة، إذ يتنافس الفريقان بجانب عدة شركات أخرى على الفوز بحقوق استثمار ملعب جامعة الملك سعود المعروف باسم ملعب محيط الرعب.

إذ أشارت صحيفة الاقتصادية السعودية إلى دخول النصر سباق التنافس على الفوز بحقوق استئجار واستثمار الملعب وقيام مسؤوليه بشراء كراسة المناقصة الخاصة بذلك والبالغ سعرها 10 آلاف ريال سعودي.

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ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر خاصة أن المنافسة ليست مقتصرة على الناديين العاصميين، بل هناك عدد من الشركات التسويقية والاستثمارية الراغبة في استثمار وتسويق الملعب للأندية الراغبة في الاستفادة منه، بجانب تسويق تذاكر المباريات، مثلما فعلت شركة صلة الرياضية التي أجرته للهلال طوال السنوات الثلاثة الماضية.

وأوضحت المصادر أن اللجنة المسؤولة عن المناقصة لم تُحدد في كراسة المعايير مدة محددة للتعاقد، إذ منحت الراغبين في استثمار الملعب أربعة خيارات هي استثماره لمدة ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو عشرة أعوام، ويحق لكل متقدم تحديد المدة المناسبة له وتحديد قيمتها المالية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها قوله حول تلك النقطة "كان الأجدر وضع مدة زمنية معينة بدلًا من وضع أربعة خيارات، فالعروض ستتفاوت وتختلف سواء من جانب مالي أو المدة الزمنية، فيما تحديد مدة الإيجار سيجعل التنافس ينحصر في الجانب المادي فقط، ما يعد حلًا أفضل يرضي جميع الأطراف".

وفيما كان من المفترض أن يتم تسليم كراسة المناقصة للجنة المسؤولة عن الاختيار باليد، قد يتغير الوضع في الأيام القادمة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة إحضار ضمان بنكي لا يقل عن 2% من القيمة الإجمالية للعرض المقدم.

وسيكون يوم غدٍ الإثنين هو الأخير للأندية والشركات الراغبة في طلب شراء كراسة المناقصة، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم العرض الرسمي والضمان البنكي يوم الثالث من رمضان القادم، على أن يتم فتح المظاريف عند الساعة الواحدة بتوقيت السعودية من ظهر الرابع من رمضان.

جدير بالذكر أن إدارة الهلال كانت قد وقعت عقدًا يمتد لثلاث سنوات مع شركة صلة الرياضية في أكتوبر 2017 الماضي لاستثمار الملعب واللعب عليه، وقد أطلق النادي على الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج اسم محيط الرعب.