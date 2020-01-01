سعيد العويران: سامي الجابر أسطورة، البعض يُحاول الإيقاع بيننا

نجم السعودية والشباب السابق في حوار مهم

أكد سعيد العويران نجم الشباب ومنتخب السعودية السابق على قوة العلاقة التي تجمعه مع نجم الهلال والأخضر السابق "سامي الجابر"، مشيرًا إلى أن البعض يُحاول الإيقاع بينهما.

العويران أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة الشرق الأوسط بدأه بالحديث عن علاقته بالجابر، قائلًا "سامي رجل محترم وأحبه شخصيًا، ولا يوجد بيننا أي شيء سوى أنني انتقدته فنيًا عندما كان مدربًا لنادي الشباب، وهو كلاعب أسطورة من أساطير الكرة السعودية".

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وأشار العويران في حديثه لإمكانية انضمامه للكادر الإداري في الشباب مستقبلًا، لكنه أعرب عن رغبته في حدوث تغيير في منصب رئيس النادي ورحيل خالد البلطان.

بقوله "وضع الشباب في هذا الموسم وحتى في المواسم السابقة لم يُعجبني، فالشباب في تراجع، وهذا ليس الشباب الذي نعرفه. نادي الشباب مُنذ عام 2014 وهو يترنح، ومن وجهة نظري الشخصية أن الشباب يحتاج إلى رئيس حماسي ونشيط يستطيع ترتيب أوضاع البيت الشبابي بشكل صحيح، فالبلطان فيه الخير والبركة، ولكن الشباب يحتاج إلى رئيس جديد لديه الرغبة بالعمل على تحقيق الإنجازات".

وأكد نجم كأس العالم 1994 مع المنتخب السعودي أن لاعبي الشباب فرضوا نفسهم على الجميع في التسعينات وساهموا بقوة في تأهل الأخضر لكأس العالم، لكن رغم ذلك فقد ساهم الإعلام كثيرًا في تجاهلهم خلال تلك الفترة الذهبية.

وأشار العويران إلى إقامة حفل تكريم واعتزال له مستقبلًا بالتنسيق مع المستشار تركي آل الشيخ، لكن مبديًا في نفس الوقت رغبته العودة للعب كرة القدم ولو لنصف موسم.

وعن أفضل ذكرياته، قال اللاعب السابق "الكثير من الذكريات الجميلة والأهداف التي لا تُنسى في الملاعب، كان أبرزها هدفي في مرمى منتخب بلجيكا في كأس العالم عام 1994، حيث ساهم هذا الهدف بتأهلنا لدور الـ16 وزاد من عدد المقاعد للمنتخبات الآسيوية إلى 4 مقاعد، وأفتخر بأنني كنت سببًا بذلك".

أضاف "أفضل الأهداف في مسيرتي هي أمام منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والبحرين وكذلك أمام الكويت والعراق على صعيد المشاركات الدولية، أما على صعيد مشاركاتي مع نادي الشباب فأعتز بهدفي في مرمى الهلال عام 1413 هجريًا من ركلة ركنية، بالإضافة إلى هدفي في مرمى المحرق البحريني".

جدير بالذكر أن العويران تُوج خلال مسيرته الرائعة بالعديد من الألقاب والإنجازات سواء مع الشباب أو المنتخب السعودي، وأبرزها الفوز بالدوري السعودي 3 مواسم متتالية وكأس الخليج للأندية مرتين وكأس الأندية العربية أبطال الدوري مرتين وكأس الكؤوس الآسيوية، وقد تأهل مع الأخضر إلى ثمن نهائي مونديال أمريكا 1994 وقد ترك ذكرى خالدة في تلك البطولة بهدف رائع ضد بلجيكا.