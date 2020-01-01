أخبار النصر اليوم | فيتوريا يوصي برحيل أربعة لاعبين ونجوم العالمي يتحدثون عن مشكلات الموسم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 13 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 13 سبتمبر 2020 ...

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تحقيق خاص | نجوم النصر السابقين يوضحون .. خطأ الإدارة الذي أضاع اللقب وهل للتحكيم يد في الأمر؟

النسخة العربية من موقع "جول GOAL" تواصلت مع عدد من المنتميين لنادي النصر، وسألهم عن أهم الأسباب التي جعلت العالمي يفقد لقب الدوري، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا على فريق النصر تحديدًا. (طالع التفاصيل)

فيتوريا يكتب نهاية مسيرة رباعي النصر

استقر البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، على أول الراحلين عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ( طالع التفاصيل )

بالأرقام | الهلال على رأس الكبار منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد أخيرًا

في سطور التالية نسلط الضوء على أكثر الأندية تحقيقًا للنقاط والانتصارات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008 - 2009 حتى موسمنا المنقضي. ( طالع التفاصيل )

حراس المرمى الأجانب في الدوري السعودي .. سيطرة كاملة وتهديد مباشر

أندية الدوري السعودي تعتمد كثيرًا على اللاعبين الأجانب، خاصة في ظل السماح بقيد سبعة لاعبين أجانب لكل فريق، ويُعد حراس المرمى جزءًا لا يتجزأ من اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

عضو بالنصر يرد على أنباء رحيل أمرابط

نفى عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي في إدارة نادي النصر السعودي، كل الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط.

اللاعب ارتبط بالرحيل عن صفوف النصر خلال الأيام القليلة الماضية، نظراً لرغبة النادي في التخلي عن خدماته. " اقرأ التفاصيل "

فيتوريا يبدأ تجهيز لاعبي النصر الجدد للآسيوية

بدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، في تجهيز لاعبي فريقه، خلال التدريبات التي انطلقت أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا.

وشهدت تدريبات النصر، مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز، وعبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي، لاعبي الفريق المنضمين حديثًا، بالإضافة للكوري الجنوبي كيم جون سو.

ثلاثي النصر الأفضل بالدوري السعودي

حصل المغربي عبد الرزاق حمد الله، والمدرب البرتغالي روي فيتوريا، والبرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق النصر، على أفضلية جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر أغسطس.

وشهدت منافسات الدوري السعودي خلال شهر أغسطس، إقامة 7 مباريات، حيث أنهى النصر المسابقة محتلًا المركز الثاني خلف الهلال المتوج باللقب بفارق 8 نقاط.

النصر يزاحم الاتحاد على ضم الجزائري بلعمري

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر، يزاحم الاتحاد، على ضم الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي الشباب السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "DZfoot" الجزائري، إلى أن بلعمري تلقى عروضًا خليجية بعد رحيله عن الشباب، على رأسها من نادي النصر والاتحاد، بالإضافة إلى الأهلي وعرض آخر من فريق إماراتي.