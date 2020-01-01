جوليانو يُفجر مفاجأة بشأن مستقبله .. هل يُربك حسابات النصر؟
فجر البرازيلي جوليانو مفاجأة كبيرة بشأن مستقبله مع ناديه النصر السعودي، ذلك حين سار عكس التيار ونفى تمامًا رحيله عن وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
عديد التقارير الصحفية كانت قد جزمت برحيل صانع الألعاب المميز بنهاية الموسم الجاري، سواء لرغبته العودة للعب في أوروبا وخاصة الدوري التركي لتعزيز فرصه في ارتداء قميص المنتخب البرازيلي، أو لوجود مشاكل في مستحقاته المالية لدى النادي السعودي.
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وقد تعاقد النصر مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب أتالانتا الأمريكي ليُعوض رحيل جوليانو، ويسعى حاليًا خلف عدد من اللاعبين أبرزهم أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا الإيطالي وياجو فالكي لاعب تورينو الإيطالي، وقد ضم كذلك المدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو.
جوليانو كشف عن رغبته بالبقاء مع النصر خلال تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قال فيها "أسمع الكثير من الإشاعات حول رحيلي عن النصر بنهاية الموسم، لكني أحب أن أوضح للجميع أن عقدي مازال ممتدًا لموسم إضافي وأنني أريد البقاء في النادي، حتى النصر سعيد بقراري وإلغاء تأشيرة خروجي من السعودية كان مجرد حادثة".
أضاف في تغريدة أخرى نشر معها تأشيرة خروج وعودة للسعودية "لذا أتمنى لأولئك الذين غادروا السعودية لقضاء العطلة أن يحظوا بوقت ممتع، وأراكم قريبًا في الرياض".
قرار جواليانو البقاء مع النصر قد يُربك حسابات الإدارة بعد تعاقدها مع لاعبين أجنبيين، إذ كان الحديث يدور عن رحيل أحمد موسى وجوليانو بنهاية الموسم، لكن بقاء الأخير سيُجبر النادي على التفريط بلاعب أجنبي آخر وهو ما يبدو صعبًا في ظل رغبة المدرب روي فيتوريا الحفاظ على مايكون بيريرا ونور الدين أمرابط وبراد جونز وعبد الرزاق حمدالله وبيتروس.