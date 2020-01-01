دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بالأرقام | الهلال على رأس الكبار منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد أخيرًا

كتب | حمزة الغامدي
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الهلال
Goal.com
نستعرض أرقام الخماسي الكبير منذ بداية دوري المحترفين بالمملكة..

سنة وثلاثة أسابيع كاملة استغرقها الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يُسدل الستار عليه قبل أربعة أيام، متوجًا الهلال بطلًا بعدما خسر لقب الموسم الماضي.

لم يكن مشوار الزعيم حتى تحقيق اللقب ممهدًا، إذ كانت المنافسة حامية مع غريمه التقليدي وجاره وحامل لقب الموسم الماضي؛ النصر، لكن الأزرق حسمها في النهاية قبل نهاية الموسم بجولتين، محققًا أرقام قياسية خلال مشواره.

في سطور التالية نسلط الضوء على أكثر الأندية تحقيقًا للنقاط والانتصارات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين في موسم  2008 - 2009 حتى موسمنا المنقضي..

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    الهلال الوحدة الدوري السعودي

    الهلال:

    الزعيم كسر حاجز الـ700 نقطة في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 125 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني, حيث حقق الهلال 721 نقطة كأعلى رقم تم تسجيله..

    لعب:  312 مباراة

    فاز: 220

    تعادل: 61

    خسر: 31

    سجل: 677 هدفًا

    استقبل:  255 هدفًا

    النقاط: 721

    النصر

    النصر:

    استطاع العالمي أن يحصل على المركز الثاني في إجمالي عدد النقاط التي تم تحقيقها بفارق نقطتين عن الأهلي.

     فارس نجد استطاع تحقيق 596 نقطة ممكنة منذ إطلاق مسمى "دوري المحترفين" على الدوري السعودي..

    لعب: 312 مباراة

    فاز: 173

    تعادل: 77

    خسر: 62

    سجل: 568 هدفًا

    استقبل: 326 هدفًا

    النقاط: 596

    الأهلي - الشباب - السومة

    الأهلي:

    الراقي رغم الظروف الإدارية التي مرت عليه في السنوات الأخيرة إلا أنه استطاع تحقيق رقم نقطي جيد مقارنة بالمنعطفات التي مر بها, حيث حل في المركز في الثالث برصيد 594، خلف النصر بنقطتين..

    لعب: 312 مباراة

    فاز: 173

    تعادل: 75

    خسر: 64

    سجل: 615 هدفًا

    استقبل: 345 هدفًا

    النقاط: 594

    الشباب - الوحدة

    الشباب:

    بعد بداية مثالية في الدوري المحترفين كان منافسًا فيها على اللقب إلى أن استطاع تحقيقه في موسم 2011 – 2012, إلا أن الليث الأبيض سرعان ما ابتعد عن المنافسة في السنوات الأخيرة تاركًا الحيرة تسيطر على عشاق الليوث عما أصاب فريقهم..

    لعب: 312 مباراة

    فاز: 144

    تعادل: 86

    خسر: 82

    سجل: 465 هدفًا

    استقبل: 271 هدفًا

    النقاط: 518

    الاتحاد النصر الدوري السعودي 2019-2020

    الاتحاد:

    بطل أول نسخة من دوري للمحترفين ومن حقق الوصافة مرتين في أول ثلاث نسخ, ابتعد العميد عن المشهد التنافسي في الدوري السعودي, وبات يصارع على البقاء ضمن الأضواء, مما جعل المتابع الرياضي يتساءل, ماذا حل بالكبير الاتحاد؟

    لعب: 312 مباراة

    فاز: 144

    تعادل: 79

    خسر: 89

    سجل: 555 هدفًا

    استقبل: 425 هدفًا

    النقاط: 508

    في موسم 2016-2017 تم خصم 3 نقاط  من الاتحاد بسبب عقوبة انضباطية من الفيفا.

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