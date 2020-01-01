تحقيق خاص | نجوم النصر السابقين يوضحون .. خطأ الإدارة الذي أضاع اللقب وهل للتحكيم يد في الأمر؟

كيف ضاع اللقب الاستثنائي من العالمي؟

لم يكن يعلم أحد أنه بعدما قدم النصر السعودي موسمًا استثنائيًا في العام الماضي، وتبعه في بداية الموسم المنقضي بكأس السوبر السعودي، أنه سيتسرب لقبه الأغلى من بين يديه كالماء بالعام الجاري، ويذهب إلى جاره الهلال، الذي خطف لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تراجع العالمي كان غريبًا للجميع وجعل الكثيرون في حيرة، فماذا حدث لكتيبة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا؟ كيف تراجع الفريق إلى الدرجة التي جعلته غير قادرًا حتى على حرمان منافسه من حسم اللقب لصالحه حتى الجولة الأخيرة؟

الثنائية الرائعة التي جمعها العالمي الموسم الماضي بوجود المغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، موجودة كما هي، لكنها فقدت بعضًا من بريقها، فتأثر الفريق بشكل عام، ربما الإصابات، وقد يكون ضغط المباريات، عديد الأسباب والنتيجة واحدة، خسارة النصر للقبه الاستثنائي.

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النسخة العربية من موقع "جول GOAL" تواصلت مع عدد من المنتميين لنادي النصر، وسألهم عن أهم الأسباب التي جعلت العالمي يفقد لقب الدوري، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا على فريق النصر تحديدًا.

البداية مع المدرب الوطني السابق صالح المطلق، والذي أرجع السبب إلى نقطة كانت الجماهير قد انتقد إدارة صفوان السويكت عليها ألا وهو الظهور على استحياء في سوق الانتقالات بالموسم الماضي والاكتفاء بموقف المتفرج في أغلب أوقاته.

المطلق قال: "أحد أهم أسباب فقدان النصر هذا الموسم للقب هو عدم تدعيم الخانات بعدد من الصفقات كان الفريق بحاجة لها منذ الموسم السابق، فظهر الفريق متأثرًا في بعض المراكز حال غياب اللاعب الأساسي به لأي ظرف سواء إيقاف أو إصابة أو حتى استبعاد فني".

لم يكن هذا هو رأي المطلق وحده، إذ أنه اتفق معه فيه نجم العالمي الأسبق هاشم سرور، وربما إذا سألنا جمهور النصر سيتفق الجميع على النقطة نفسها.

سرور يضيف معاتبًا مجلس السويكت: "كان من الواجب على إدارة النصر تدعيم الفريق لمواصلة الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، فالحفاظ على الألقاب بالطبع ما يكون أصعب من تحقيقها".

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لكن هناك من لا يرى أن الخمول في سوق الانتقالات هو السبب، فقط "سوء توفيق"، فكذا لخص المشجع النصراوي برق، الموسم من وجهة نظره، مؤكدًا أن العالمي لم يكن بحاجة إلى تدعيمات في المقام الأول.

التقصير في الميركاتو بالطبع واحد من أهم أسباب خسارة اللقب، ليس فقط باعترافات المطلق وسرور، لكن حتمًا مجلس الإدارة والجهاز الفني يعلمان ذلك تمام العلم، والدليل واضح للعيان، فالنشاط الكبير خلال الميركاتو الصيفي الجاري، يؤكد وعي المجلس بالقصور في الفريق، الأمر ليس فقط بناء فريق قادرًا على المنافسة على المدى البعيد، لكنها بالطبع تدعيمات لتدارك أخطاء سوق الانتقالات الماضي، إذ تم التعاقد حتى الآن مع عديد اللاعبين المحليين على رأسهم عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم، بخلاف الثنائي الأجنبي؛ الكوري الجنوبي كيم جين سو والأرجنتيني جونزالو مارتينيز، بجانب المحاولات المكثفة للتعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز؛ لاعب أتالانتا الإيطالي، ورادجا ناينجولان؛ لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والألماني مسعود أوزيل؛ لاعب أرسنال الإنجليزي.

هناك نقطة أخرى سيطرت على مجلس النصر على مدار الموسم ألا وهي توجيه الانتقادات إلى لجنة الحكام، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإقالة رئيس اللجنة في ثلاث مناسبات مختلفة، متهمًا الحكام بتعمد ارتكاب الأخطاء وسلب العالمي لحقوقه، فوصل الأمر إلى ذروته عقب خسارة الكلاسيكو أمام الهلال في الإياب برباعية مقابل هدف وحيد.

لكن ورغم إصرار إدارة السويكت على لوم التحكيم، لا يتفق صالح المطلق معها: "الأخطاء جزء من اللعبة، ولم تكن سبب رئيسي في خسارة النصر للقب، فكما قلت سلفًا التدعيمات هي السبب الرئيس".

الأمر الذي اختلف فيه هاشم سرور والمشجع برق معه، إذ يعتقدان أن الأخطاء التحكيمية في ديربي الرياض ساهمت بشكل كبير في ابتعاد الهلال بصدارة الترتيب.

الأمر الثالث الذي كان نقطة تحول في الموسم بشكل كبير هو التوقف لمدة أربعة أشهر، بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، فهناك من استفاد من هذه الفترة خير استفادة، وهناك من خمد بها وعادت عليه بالسلب بعد العودة..

عن تأثير أزمة فيروس كورونا على الفريق النصراوي، يقول يستطرد صالح المطلق حول فترة التوقف: "تأثير الأزمة كان واضحًا على جميع الفرق، وتحديدًا نادي النصر الذي فقد أهم لاعبيه المدافع البرازيلي مايكون بيريرا في وقت حساس، أثر بذلك على الفريق وفقد نقاط مهمة، صعبت كثيرًا من مهمة العالمي في مطاردة المتصدر".

المدافع البرازيلي قضى الموسم المنقضي معارًا من جلطة سراي التركي، ولم يوافق الأخير على مد إعارة اللاعب بعد العودة لاستئناف المباريات، قبل أن تنجح إدارة العالمي في شرائه نهائيًا بعدما وقع مخالصة مالية مع النادي التركي إلا أن ذلك حدث بعدما غاب عن لقاء الكلاسيكو أمام الهلال.

كذلك شدد هاشم سرور على أن الفريق كان يسير بخطوات صحيحة قبل فترة التوقف القسرية، لكنه عاد بشكل أقل مما كان عليه قبل فترة التوقف.

ولام المشجع برق الإدارة على التقصير في فترة التوقف، إذ يرى أن هذه الفترة لم تستغلها إدارة النصر بشكل صحيح، حيث لم تحسم ملفات تمديد عقود اللاعبين الأجانب سوى في وقت متأخر، الأمر الذي جعل استعدادات الفريق للعودة لاستئناف الدوري أقل من المأمول وكانت النتيجة فقدان اللقب.

المؤكد الآن أن النصر خسر لقبه الاستثنائي وانتهى الأمر، لكن ما تراهن عليه الإدارة خلال الموسم المقبل هي الصفقات التي تدعم بها الفريق مبكرًا بنشاط غير مسبوق، نشاط لا يضاهيه نشاط أي من الأندية المنافسة له، فهل تأتي هذه التحركات بثمارها الأولى وينجح العالمي في الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، الذي يعود للانطلاق من جديد غدًا الإثنين، بنظام البطولة المجمعة في دولة قطر؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.