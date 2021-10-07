الراقي يعاني التراجع والمدير التنفيذي للنصر يعاني من الانتقادات

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش أن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، بإمكانه حل مشكلة الأهلي الإدارية، بجانب أنه سيتجنب النقد الذي يتعرض له من قبل جمهور العالمي.

جمهور النصر غير راضٍ عن عبد الغني:

المدير التنفيذي للنصر يتعرض لانتقادات من قبل جمهور ناديه في الفترة الأخيرة، مثلما كان يتعرض عبد الرحمن الحلافي؛ مسؤول المنصب نفسه خلال فترة عمله التي سبقت تعيين عبد الغني.

الجمهور يرى أن عبد الغني غير قادر على فرض حالة الانضباط على الفريق، خاصةً فيما يخص المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي كثرت مشاكله في الموسمين الماضي والحالي.

ويحمل الجمهور كذلك المدير التنفيذي للعالمي مسؤولية تراجع النتائج في الموسم الحالي، والتي تسببت في إقالة المدير الفني البرازيلي للفريق مانو مينيزيس.

حسين عبد الغني كان قد علق على هذا الأمر من قبل عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مؤكدًا أنه مستعد للرحيل من الغد، إذا كان هو مشكلة العالمي الحالية.

"ضالة الأهلي في عبد الغني":

الراقي يعاني كثيرًا الموسم الحالي من مشكلات عديد سواء فنية أو إدارية أو مالية، تسببت في تراجعه بالملعب، فلم يحصد سوى خمس نقاط في السبع جولات الأولى من الدوري المحلي.

الدويش رشح حسين عبد الغني للنادي الجداوي، من منظور قبول جمهور الراقي له على عكس جمهور العالمي.

وكتب الدويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسين عبدالغني هو ضالة الأهلي الإدارية في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الفريق لاسيما وهو يحظى بإشادة أهلاوية شبه عامة مقابل نقد واسع له من النصراويين".

وأضاف: "هل سيرفض المسؤول النصراوي انتقاله لو عرض عليه ماجد النفيعي المنصب؟".

#حسين_عبدالغني هو ضالة الأهلي الإدارية في ظل الوضع الحرج الذي يمر به الفريق لاسيما و هو يحظى بإشادة أهلاوية شبه عامة مقابل نقد واسع له من النصراويين ..

هل سيرفض المسؤول النصراوي انتقاله لو عرض عليه #ماجد_النفيعي المنصب ؟ — محمد الدويّش (@Aldowayesh) October 7, 2021

مسيرة عبد الغني مع الأهلي:

عبد الغني والذي كان يلقب بـ"الفتى الذهبي" خلال مسيرته كلاعب، بدأ حكايته مع الساحرة المستديرة ناشئًا بالأهلي، واختتم مسيرته به كذلك في عام 2020، وتخلل هذه الفترة رحلات مع أندية عدة داخل المملكة وخارجها.

وحقق عبد الغني بقميص الراقي ثلاثة ألقاب كأس ولي العهد، فيما حصد لقبي دوري إبان فترته بالنصر.

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