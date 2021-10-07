السعودية × اليابان | شتان بين العويسين .. مع الأخضر نحن نختلف عن الآخرون!

حارس الأهلي كلمة السر في الخروج بالثلاث نقاط أمام اليابان

تظهر معادن الكبار في الأوقات الصعبة، وحتمًا محمد العويس حارس كبير، قد يفقد صوابه في أوقات، لكنه في الموعد عند الحاجة..

صاحب الـ29 عامًا قاد الأخضر السعودي اليوم الخميس، للفوز أمام اليابان بهدف نظيف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

مباراة كان حارس الأهلي هو كلمة السر بها بتصدياته الرائعة، وتوقيتات خروجه من المرمى المحسوبة، وتركيزه الذي لولاه لخرج الأخضر من اللقاء بنقطة وحيدة على الأكثر، لتكون النتيجة حاليًا تصدر السعودية لمجموعتها بتسع نقاط.

ماذا قدم العويس أمام اليابان؟

حارس مرمى الأخضر أنقذ مرماه أمام اليابان من أربع فرص محققة، بنسبة نجاح 100%، كذلك تفوق في المواجهات الثنائية سواء الأرضية أو الهوائية بنسبة 100%.

لم يرتكب العويس أي خطأ خلال الـ90 دقيقة، فيما نجح في الحصول على خطأ لصالحه من قبل الحكم.

على مستوى التمريرات، لمس الحارس الكرة 32 مرة، ومررها 21 مرة منها عشر تمريرات صحيحة، بنسبة دقة 47.6%، فيما أرسل 3 عرضيات سليمة.

شتان بين العويسين:

سبع مباريات متتالية دولية خاضها العويس في الفترة الأخيرة بالتصفيات المونديال، خرج في ست منها بشباك نظيفة، فيما لم يستقبل سوى هدف وحيد.

على النقيض في الدوري السعودي هذا الموسم، الذي خاض به سبع مباريات أيضًا، لكنه استقبل عشرة أهداف، ولم ينجح في الخروج بمرمى خالٍ من الأهداف في أي منها.

هذه الإحصائية تُثبت لجمهور الراقي مدى عدم التفاهم بين العويس وخط دفاع الفريق في الدوري المحلي، وهي المشكلة التي يعاني منها الأهلي منذ الموسم الماضي.

يلعب العويس مع الأخضر بخط دفاع من أندية أخرى غير الراقي، وبالوقت نفسه، تجد حالة تفاهم كبيرة بينهما وتناغم في كل كرة.

الأهلي أضاف في الميركاتو الصيفي الماضي لخط دفاعه الثنائي دانكر؛ قلب الدفاع، وإزجان إليوسكي؛ الظهير الأيسر، وحتى الآن لم يتوصل العويس معهم لحالة التفاهم المطلوبة، فكانت النتيجة معاناته بالمركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط.

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