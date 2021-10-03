جمهور العالمي يرى أن المدير التنفيذي هو سبب مشكلات الفريق

يبدو أن القرار الذي ينتظره جمهور النصر السعودي بشأن رحيل حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، لن يُصدر قريبًا، كما يطمحون.

لماذا يريد جمهور النصر رحيل حسين عبد الغني؟

قبل تولي عبد الغني مهام منصبه، كان يعمل به عبد الرحمن الحلافي، واتهمه الجمهور في الموسم الماضي أنه السبب الأول لمشكلات العالمي، وحالة عدم الانضباط في الفريق وتراجع النتائج، حتى تقدم باستقالته.

الاتهامات نفسها يوجهها الجمهور حاليًا لعبد الغني، خاصةً من انتشار أنباء قوية عن خلافاته مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، وهي ما أكدها شقيق اللاعب، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لست واثقًا مما يخطط له حسين عبد الغني".

ويحمل الجمهور كذلك المدير التنفيذي للعالمي مسؤولية تراجع النتائج في الموسم الحالي، والتي تسببت في إقالة المدير الفني البرازيلي للفريق مانو مينيزيس.

حسين عبد الغني كان قد علق على هذا الأمر من قبل عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مؤكدًا أنه مستعد للرحيل من الغد، إذا كان هو مشكلة العالمي الحالية.

"لن يرحل .. مخلص ومحب لعمله"

أحد جمهور النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناشد الأمير وليد بن بدر؛ العضو الذهبي للعالمي، للتدخل لرحيل المدير التنفيذي للنادي، إذ كتب: "هل تستطيع يا محب يا صاحب السمو الملكي يا عاشق أن تخلص النصر من حسين عبد الغني ... هذه لن ننساها لك ان فعلت ذلك وأبعدته خارج اسوار النادي الى الابد".

رد الأمير لم يأتِ على هوى غالبية جمهور النادي العاصمي، إذ أشاد بعبد الغني وبإخلاصه في عمله، على عكس ما يرى الجمهور.

وجاء في رد العضو الذهبي: "لا يا عزيزي لا أستطيع ولسببين حفظك الله، أولًا.. هناك إدارة هم الأعلم والتطلّعين على جميع الأمور والأدرى بمن هو الأقدر والأجدر لتنفيذ توجّهاتها ونثق بها وبقراراتها.

"ثانيًا.. أنا لدي قناعة بوجود الكابتن حسين عبدالغني لإخلاصه وحبّه للعمل وسعيه الدؤوب لرفعة نادي النصر".

لا يا عزيزي لا أستطيع ولسببين حفظك الله.



أولاً..

هناك إدارة هم الأعلم والمتطلّعين على جميع الأمور والأدرى بمن هو الأقدر والأجدر لتنفيذ توجّهاتها ونثق بها وبقراراتها. 🌹



ثانياً..

أنا لدي قناعة بوجود الكابتن حسين عبدالغني لإخلاصه وحبّه للعمل وسعيه الدؤوب لرفعة نادي النصر. 👍🏼 — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) October 2, 2021

انتقاد ماجد عبد الله لحسين عبد الغني:

لم تكن الانتقادات للمدير التنفيذي للنصر قادمة فقط من قبل الجمهور، لكنها خرجت من قبل من أسطورة الكرة السعودية والعالمي ماجد عبد الله، والذي أعلن من قبل أنه لا يليق بمنصبه.

عبد الله برر موقفه ضد عبد الغني بمشكلاته السابقة في الملعب في فترة عمله كلاعب، إذ وجد أنه غير جدير بفرض حالة الانضباط على العالمي حاليًا، كونه لم يكن منضبطًا وهو لاعب.

بعض الجماهير وقتها انتقدت تصريحات ماجد، مطالبين إياه بعدم انتقاد أوضاع النادي علنًا على الملأ، ومنهم من طالبه بعدم الإدلاء بأي تصريحات من جديد بشأن النصر، حفاظًا على مكانته لدى الجماهير.

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