أخبار النصر اليوم | لماذا لا يُقال فيتوريا؟ وتجدد الآمال في ضم جوميز

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميز يُجدد آمال النصر في ضمه

بات أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا قريبًا من الرحيل عن ناديه خلال الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب خلاف جمعه مؤخرًا مع مدربه جان بيير جاسبيريني.

النجم الأرجنتيني كان أهم أهداف النصر في الانتقالات الصيفية لكنه رفض الرحيل عن الدوري الإيطالي، إلا أن ما حدث مؤخرًا جدد آمال العالمي في ضمه.

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صحيفة: الشرط الجزائي هو ما يمنع النصر من إقالة فيتوريا

أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الشرط الجزائي الضخم في عقد روي فيتوريا مع النصر والمقدر بمليون يورو هو السبب في عدم إقالته حتى الآن.

وأضافت أن الإدارة النصراوية درست بالفعل عدد من المدربين المرشحين لخلافة فيتوريا في الفريق، وأبرزهم دان بيتريسكو، إلا أن الشرط الجزائي يمنع النادي من إقالة فيتوريا حتى الآن ورغم المطالبات الواسعة عبر السوشيال ميديا بتلك الخطوة من جماهير الفريق.

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