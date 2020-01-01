أخيرًا .. النصر يستعيد عبد الفتاح عسيري أمام الرائد

اللاعب بعيد منذ فترة

تلقى نادي النصر السعودي أخبارًا سارة أخيرًا وسط كل تلك الأجواء السلبية الخاصة بتراجع الأداء والنتائج وغياب اللاعبين للإصابة، إذ أصبح جناحه عبد الفتاح عسيري جاهزًا للعب بعد غيابه الطويل عن الملاعب.

اللاعب المنضم للنصر هذا الموسم قادمًا من الأهلي تعرض لإصابة عضلية في عضلة الساق خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال آسيا خلال سبتمبر الماضي، وقد تعافي وعاد للعب أمام الأهلي يوم 17 أكتوبر الماضي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكنه لم يستطع إكمال اللقاء حتى نهايته لشعوره بالآلام.

عسيري تعافى منذ فترة لكن المدرب روي فيتوريا فضل منحه الوقت الكامل لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية حتى لا تُعاوده الإصابة من جديد، وقد أظهر اللاعب جاهزية كبيرة في مران الأمس مما يؤكد قدرته على خوض مباراة الرائد في دور الـ16 من كأس الملك مساء الأربعاء القادم.

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من جانب آخر، غاب المدافع عبد الرحمن عبيد عن المران يوم أمس بعد إصابته بالإنفلونزا، وقد لازم لذلك العيادة الطبية، وواصل لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم برنامجه العلاجي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسبوعين.