جدول ترتيب الدوري السعودي 2021

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى...

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العقد السعودي.

فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه.

هبط من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي الفيحاء والحزم والعدالة بعد أن أنهوا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة، فيما عاد الباطن والقادسية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ولحق بهما العين.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي 2020-2021...

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020

ترتيب الدوري السعودي 2021

ضربة البداية للموسم الجديد من الدوري السعودي كانت مباراة الشباب وأبها، وانتهت بفوز الليث الأبيض 1-0، فيما تعادل التعاون مع الفيصلي 1-1، وفاز الوحدة على القادسية 2-1

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الوحدة 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 الهلال 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 الشباب 1 1 0 0 1 0 +1 3 4 الفيصلي 1 0 1 0 1 1 0 1 5 التعاون 1 0 1 0 1 1 0 1 6 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 11 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 14 القادسية 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 أبها 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 العين 1 0 0 1 0 1 -1 0

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة الأولى