الهريفي للاعبي الهلال: لا وجود لكم ولو أنكم في نادٍ آخر لما لبستم شعار الوطن

نجم العالمي لم يعجبه أداء لاعبي الزعيم بالموسم الجاري

انتقد فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، أداء الهلال خلال المباريات الماضية، مؤكدًا أن أغلب لاعبيه المهمين لا تأثير لهم بالملعب.

الزعيم تلقى بالأمس الهزيمة الأولى له بالموسم الجاري أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد في اللحظات الأخيرة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أغلب المباريات الماضية لم يقدم الكثير من النجوم الهلال مستواهم، لان الفوز يخفي العيوب .!!، وتخيلوا بعض لاعبينه المهمين يطالبون بزيادة في العقود وهم طول هالفتره ليس لهم وجود أو تأثير، انها المجموعة والفوز تغطي العيوب .!".

وأضاف: "اقول جدد واحمد ربك، لو انت في نادي ثاني ما لبست شعار الوطن".

أغلب المباريات الماضية

لم يقدم الكثير من النجوم الهلال مستواهم

لان الفوز يخفي العيوب .!!



و تخيلوا بعض لاعبينه المهمين

يطالبون بزيادة في العقود وهم طول هالفتره ليس لهم وجود او تأثير انها المجموعة

والفوز تغطي العيوب .!



اقول جدد واحمد ربك

لو انت في نادي ثاني ما لبست شعار الوطن — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 13, 2020

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي؛ صاحب الوصافة.

أما النصر فيأتي بالمركز الـ15 وقبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط، إذ تلقى ست هزائم بالموسم، ولم يفز سوى في مباراة وحيدة وتعادل في أخرى.