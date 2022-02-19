القهوة سلاح رونالدو ودالوت لجلب الحظ في مانشستر!

كشف ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد عن عادة قوية تربطه بمواطنه وزميله كريستيانو رونالدو قبل انطلاق مباريات الشياطين الحمر.

وجاء ذلك خلال تصريحات مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أوضح فيها عادة أقنع رونالدو بها منذ وصوله إلى النادي مطلع الصيف الماضي.

ماذا قال دالوت؟

بدأ البرتغالي حديثه وقال: "كل اللاعبين لديهم خرافات مع رونالدو، لكن ليس لدي الكثير، هناك فقط قصة مضحكة، قبل المباريات عندما لا نزال في الفندق، أقوم بشرب القهوة دائمًا مع كريستيانو”.

وتابع: "لقد جرني إلى شرب القهوة، لأنني لم اكن معجبًا بها من قبل، لكنني بدأت الآن في فعل ذلك، نقضي الكثير من الوقت في الفندق ثم نخرج من الغرف للتحدث".

ما هو موقف مانشستر يونايتد ورونالدو في الدوري؟

أعاد مانشستر يونايتد صاروخ ماديرا، إلى قلعة أولد ترافورد، في أغسطس الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ وصول رونالدو إلى مانشستر يونايتد، شارك اللاعب في 28 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 15 هدفًا، وكان أول أهدافه في عام 2022 في شباك برايتون بآخر مباريات الفريق.

يذكر أن الأوضاع لا تبدو مستقرة في مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة، إذ يحتل الفريق المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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