"تعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو خطأ وعدم بيعه خطأ أكبر"

يعتقد جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي، أن مانشستر يونايتد أخطا عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في الانتقالات الصيفية الماضية، وطلب من النادي بيعه هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد، قد تمكن من إعادة صاروخ ماديرا، إلى قلعة أولد ترافورد، في أغسطس الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ وصول رونالدو إلى مانشستر يونايتد، شارك اللاعب في 28 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 15 هدفًا، وكان أول أهدافه في عام 2022 في شباك برايتون بآخر مباريات الفريق.

وكتب كاراجر في مقالة نقلتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "مانشستر يونايتد أخطأ في التعاقد مع رونالدو في أغسطس الماضي، وسيكون عدم بيعه في الصيف المقبل الخطأ الأكبر".

وأشار اللاعب الإنجليزي السابق إلى أن رونالد قد أخل بتوازن الفريق، وتابع مقالته وكتب فيها: "سجل يونايتد 121 هدفًا في موسم 2020-21، وهذا الرقم هو الأعلى للفريق منذ 14 عامًا لأنهم كانوا فريقًا متحدًا ومتوازنًا عن الآن".

وأضاف: "إن كانت عودته لمانشستر يونايتد، ستقتصر على موسم واحد فقط، فإن رحيله سيحل العديد من المشاكل التي خلقها وجوده في الفريق".

وأكمل: "هناك ضوضاء تتولد بعد كل نتيجة مخيبة لآمال الجماهير، وكذلك هناك العديد من المشاكل تحدث عند الحديث عن مستقبله في نهاية الموسم، وإذا نظرنا سنجد أنه ليس من ينقذ الفريق في كل مباراة".

جدير بالذكر أن رونالدو صاحب الـ 37 عامًا، يستعد مع مانشستر يونايتد لمواجهة ليدز يونايتد، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

رانجنيك: سحب شارة القيادة من ماجواير ومنحها لرونالدو؟ هراء!

كلوب: ليفربول يفوز دون صلاح لكنه من أهم اللاعبين بتاريخ النادي!

صراع "القيادة" في مانشستر يونايتد يشتعل.. رانجنيك يؤيد رونالدو وماجواير يأبى الاستسلام!