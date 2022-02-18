ماجواير يرد بشكل حاسم على أزمة الشارة مع رونالدو

رد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، التي التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول الخلاف الدائر في مانشستر يونايتد على شارة قيادة الفريق.

وانتشرت بعض الشائعات الفترة الماضية بالصحف الإنجليزية، حول اقتراح رالف رانجنيك مدرب الشياطين الحمر، بتعيين كريستيانو رونالدو كقائد للفريق على حساب ماجواير.

ويرجع ذلك بسبب المستوى المحبط للاعب خلال هذا الموسم، والأزمات التي تعرض لها، لتظهر الشكوك حول أحقيته بهذه المهمة.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن رانجنيك اجتمع برونالدو وماجواير، وأخبرهما بهذا القرار لتخفيف الضغوط على الأخير ولكن اللاعب رفض.

ومن جانبه خرج المدافع الإنجليزي بنفسه للرد على هذه الأنباء، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال صاحب الـ28 سنة:"قرأت الكثير من التقارير عن هذا النادي غير صحيحة، وهذه واقعة أخرى تنطبق عليها نفس الحالة".

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf — Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 18, 2022

وأضاف:"لن أبدأ في نشر كل ما هو مكتوب، ولكني كنت بحاجة إلى توضيح الأمر، نحن متحدون ومركزون قبل مباراة الأحد، استمتعوا بيومكم جميعًا".

يذكر أن الأوضاع لا تبدو مستقرة في مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويأمل رانجنيك في هدوء الأمور قليلًا الأسبوع القادم، قبل اللعب ضد ليدز يونايتد في الدوري يوم الأحد، ثم الخروج لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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