رانجنيك: سحب شارة القيادة من ماجواير ومنحها لرونالدو؟ هراء!

نفى مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، ما تردد حول رغبته في تغيير قائد الفريق ليصبح كريستيانو رونالدو عوضًا عن هاري ماجواير.

ورددت الصحف الإنجليزية في الساعات الماضية أنباءً عن انقسام غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد بسبب رغبة رونالدو في قيادة الفريق.

وقيل أن رانجنيك تحدث مع ماجواير ورونالدو لسحب الشارة من الأول، غير أن الدولي الإنجليزي رفض.

الألماني رد على ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة ليدز يونايتد قائلًا "يجب أن أقول في البداية أن هذا محض هراء".

ماجواير يرد بشكل حاسم على أزمة الشارة مع رونالدو

كما أضاف "لم أتحدث أبدًا مع أي لاعب حول تغيير محتمل للقيادة، هاري يدرك ذلك جيدًا وكذلك رونالدو وجميع اللاعبين".

وواصل "أنا من يقرر من هو القائد وبالتالي لا يوجد سبب للتحدث مع شخص آخر حول ذلك، هاري هو قائدنا وسيستمر هكذا حتى نهاية الموسم".

وأتم "لا أستمع إلى الضوضاء كثيرًا، تركيزي الكامل ينصب على إعداد الفريق لكل مباراة، الجو في غرفة خلع الملابس الآن أفضل كثيرًا من أسبوعين".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهدأت الأجواء كثيرًا بعد الفوز على برايتون بهدفين نظيفين يوم الثلاثاء الماضي.

رونالدو عاد إلى التسجيل بعد غياب في أول شهرين من 2022، كما بدت الحالة العامة للفريق أفضل مع اقتراب مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.