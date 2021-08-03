العناد يستمر.. كين يواصل الغياب عن تدريبات توتنهام

هاري كين يحاول أن يقول الكلمة الأخيرة

يواصل المهاجم الإنجليزي، هاري كين غيابه عن مران فريقه توتنهام في محاولة للضغط على إدارة ناديه لتوافق على بيعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت التقارير منذ مطلع الصيف الحالي أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل بسبب عدم قدرة الفريق على تحقيق البطولات

الضغط مستمر

حسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن هاري كين رفض الانضمام لتدريبات توتنهام لليوم الثاني، اليوم، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن ينضم هاري كين إلى صفوف الفريق ابتداءًا من أمس للمشاركة في الفترة التحضيرية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ما هو رد فعل توتنهام على غياب المران الأول؟

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن نادي توتنهام شعر بخيبة أمل بسبب عدم ظهور قائدة، هاري كين في يومه الأول من التدريبات.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق لم تتوقع أن يتخذ هاري كين مثل هذا القرار الصارم، وكان دانيال ليفي، رئيس النادي يعتقد أنهما سيلتقيان هذا الأسبوع للحديث عن الوضع، لذا فاجأه الغياب.

وقرر النادي بناءً على ذلك معاقبة اللاعب وستكون العقوبة قابلة للزيادة إذا استمر في الغياب عن مران الفريق.

على الجهة الآخرى ماذا يفعل كين الآن؟

وفقًا لما نشرته "ذا أتليتك" فإن كين قد تحدث بالفعل مع لاعب غير إنجليزي في صفوف مانشستر سيتي يوم الاثنين وأكد رغبته في الانتقال إلى ملعب الاتحاد.

ومن جانبه، مانشستر سيتي ليس مستعدًا لدفع أكثر من 120 مليون يورو للتعاقد مع صاحب الـ28 عامًا بينما توتنهام وضع حد أنه لن يقبل أقل من 160 مليون يورو لبيع اللاعب.

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