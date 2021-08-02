هاري كين يتمرد ويغيب عن تدريبات توتنهام

هل نشهد نهاية الرحلة للنجم مع سبيرز؟

لم يظهر هاري كين في الموعد المحدد للالتحاق بتدريبات توتنهام استعداداً للموسم الجديد، مما يفتح باب التكهنات بخصوص انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الصيف بحسب التقارير.

وزعمت التقارير منذ مطلع الصيف الحالي أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل بسبب عدم قدرة الفريق على تحقيق البطولات.

ماذا قالت الصحف بشأن كين؟

حسب ما نشرته "سكاي سبورت" الإنجليزية، هاري كين لم يحضر التدريبات اليوم كما كان مقررًا بعد انتهاء عطلته الصيفية.

من جهته، أوضح فابريزو رومانو، صحفي شبكة "سكاي سبورت" حسب معلوماته أن عدم حضور كين كان بسبب رغبته الشخصية ولا علاقة له بفحوصات فيروس كورونا.

ماذا يعني عدم ظهور كين اليوم؟

في وقت سابق كشفت "تليجراف" أن هاري كين يصر على الانضمام لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وذكرت "فوتبول لندن" أن غياب كين وتمرده إذا كان صحيحاً لن يدفع توتنهام لبيعه، ولكن على العكس، سيجعل إدارة الفريق عنيدة ولن ترضخ لطلبه.

"سام لي"، مراسل "The Athletic"، أوضح أن سيتي يثق في قدرته على حسم الصفقة هذا الصيف رغم رفض سبيرز التخلي عن قائده.

الجدير بالذكر أن جيوفاني لو سيلسو وبيير هويبرج عادا اليوم في الموعد المقرر من العطلة، نفس الموعد الذي كان يفترض أن يلتزم به كين.

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