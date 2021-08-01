طفح الكيل.. هاري كين يحسم موقفه من الرحيل عن توتنهام

هاري كين يصر على الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي، هاري كين لايزال يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق اللندني، توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

قضى كين 12 عامًا داخل أسوار الفريق اللندني ولم ينجح في الحصول على أي لقب، لذا يريد صاحب الـ”28″ عامًا في الانتقال إلى نادٍ آخر.

ماذا جاء في التقارير الصحفية بخصوص رحيل كين؟

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن هاري كين، قائد توتنهام يصر على الانضمام لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأضافت أن كين سيجرى محادثات مع توتنهام الاسبوع القادم بعد انتهاء اجازته الصيفية، للضغط عليهم بشأن الرحيل عن صفوف الفريق.

موقف مانشستر سيتي من ضم اللاعب؟

كشفت تقارير صحفية في وقت سابق أن مانشستر سيتي قدم بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى واحد من رحيم ستيرلنج أو جابريل خيسوس أو إيمريك لابورت لقد قوبل بالرفض من جانب توتنهام.

ومن المتوقع أن يعود مانشستر سيتي لمحاولة ضم هاري كين بمبلغ أكبر ولكن سيتعين عليهم كسر حاجز 100 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة هذا الصيف.

موقف توتنهام من رحيل اللاعب؟

لا يريد الديوك اللندية التفريط في واحد من أهم ركائز الفريق، ويأمل نونو سانتو، المدير الفني الجديد لـ فريق توتنهام هوتسبير في الحفاظ على خدمات هداف الفريق في الموسم المقبل، ولكن من الواضح أن إرادة اللاعب ستحسم الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وخاص صاحب الـ28 عامًا مع توتنهام 336 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 221 هدفًا وقدم 47 تمريرة حاسمة، ولم ينجح في الحصول على أي لقب.

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