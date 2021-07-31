صفقة ضخمة إن حدثت..

لا يخفى على أحد محاولات تشيلسي المضنية للتعاقد مع مهاجم صريح في هذا الصيف، وآخر الأسماء المرتبطة بالبلوز كان نجم توتنهام هاري كين.

وفشل تيمو فيرنر في تحقيق ما يتمناه توماس توخيل في الموسم الماضي، لتبدأ رحلة البحث عن خليفة له خصوصًا مع الاستقرار على رحيل تامي أبراهام.

روميلو لوكاكو وإرلينج هالاند كانا من أبرز الأسماء المطروحة لقيادة الهجوم في ستامفورد بريدج، غير أن خروج الثنائي من إنتر ودورتموند بدا مستحيلًا.

الآن بوصلة تشيلسي موجهة ناحية كين، والمنافسة شرسة مع نادٍ إنجليزي آخر وهو مانشستر سيتي، ما سيدعو البلوز لاستخدام "حيلة جورجينيو" لإقناع قائد السبيرز بالوصول لهم، لا لكتيبة بيب جوارديولا.

كيف سيقنع تشيلسي كين بالانضمام إليهم لا مانشستر سيتي؟

الصحف الإنجليزية كشفت أن تشيلسي سيتبع مع كين نفس الاستراتيجية التي أتبعها مع جورجينيو وتسبب في انتقاله له بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من مانشستر سيتي.

هذه الاستراتيجية ببساطة هي إقناع هاري كين بأن العيش في مدينة لندن سيكون أفضل له من الانتقال إلى مدينة مانشستر.

كان هذا هو السبب الرئيسي في انتقال جورجينيو إلى تشيلسي وفقًا لتأكيدات مالك نابولي أوريليو دي لورينتيس، ويبدو أن ذلك سيكون مغريًا أيضًا بالنسبة لكين.

ويتواجد المهاجم الإنجليزي في العاصمة على مدار حياته ولم يتركها سوى عندما أعاره توتنهام إلى عدد من الأندية الأخرى، لذلك فقد يفضل الاستقرار فيها عن الذهاب إلى مدينة أخرى.

هل يرحل هاري كين عن توتنهام؟

اتفقت الصحف الإنجليزية أن هاري كين يفكر بجدية في مغادرة توتنهام بحثًا عن مسيرة أفضل يتمكن خلالها من تحقيق الألقاب.

لكن في الوقت نفسه، إدارة توتنهام تتمسك بقائدها وترفض التفريط فيه مهما كان الثمن، وهو أمر أكده المدرب نونو سانتو فيما بعد.

أمام رغبة كين قد تخضع الإدارة إن صمم على الرحيل، وهو أمر وارد بقوة لا سيما وبعد الموسم الماضي المخيب جدًا للآمال للسبيرز والابتعاد حتى عن دوري أبطال أوروبا.

ما هو عرض مانشستر سيتي لهاري كين؟

بيب جوارديولا يحلم بضم هاري كين لصفوفه واللاعب نفسه يود التعامل مع الفيلسوف، وهذا ما جعل سيتي يتحرك ويحاول ضم صاحب الـ29 عامًا.

بعض الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن مانشستر سيتي قدم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لتوتنهام من أجل كين، وقيل أن إدارة دانييل ليفي وافقت عليه.

بعد ذلك قيل أن العرض رُفض، ولا أحد يعلم حتى اللحظة إذا ما كان الرقم حقيقيًا أما كما زُعم بعد ذلك أن السيتي يركز جهوده على جاك جريليتش حاليًا.

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