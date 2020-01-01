أخبار الاتحاد اليوم | سر التغيير الإيجابي، ورسالة كاريلي للاعبين

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 ...

عبد العزيز البيشي: الفوز يجلب فوزًا

لعب عبد العزيز البيشي دورًا مهمًا في انتصار الاتحاد على الفيحاء 4-1 في الدوري السعودي مساء أمس، وقد أوضح اللاعب أن إصرار اللاعبين على الفوز كان أهم أسباب الانتصار الكبير.

المزيد من الفرق

مضيفًا "أهدي هذا الفوز المهم لجماهير الاتحاد، الانتصار يجلب انتصار ونأمل أن نواصل تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة".

مارسيلو جروهي يكشف سر التغيير الإيجابي في الاتحاد

أبدى مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد سعادته البالغة بالفوز الكبير على الفيحاء 4-1 في الدوري السعودي، موضحًا أن المهم هو مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وحصد النقاط.

وأضاف حول نجاح العميد في حصد 7 نقاط من آخر 3 مباريات "كلمة السر في هذا التغيير الإيجابي هي وحدة الفريق والعمل الجماعي الجيد من اللاعبين جميعًا، حصدنا اليوم ثلاث نقاط مهمة في مسيرتنا ونعدكم بالمزيد".

فيديو | كاريلي للاعبيه: مبروك للفوز المستحق، حافظوا على التركيز

أشاد فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد بلاعبيه بعد الفوز الكبير على الفيحاء 4-1 مساء أمس في الدوري السعودي.

•🎥| فابيو كاريلي لـ لاعبي الفريق بعد نهاية البقاء : pic.twitter.com/Xg6VU1hteM — الاتحاد نيوز (@Alittihad_Saudi) August 24, 2020

وظهر مقطع فيديو على السوشيال ميديا يُظهر المدرب يتحدث مع اللاعبين في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة قائلًا "مبروك للفوز المستحق، المطلوب أن نحافظ على تركيزنا، غدًا راحة من المران والتجمع في الرابعة والنصف من بعد غدٍ".

بهدفيه ضد الفيحاء .. فهد المولد يدخل تاريخ الدوري السعودي