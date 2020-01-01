نسخة عبد الرزاق حمد الله تحت أنظار مسؤولي الاتحاد السعودي

مغربي جديد قد ينضم للدوري السعودي

يسعى مسؤولو نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع نسخة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في محاولة لانتشال الفريق من أزمته الفنية.

العميد يعاني على مدار موسمين من تراجع كبير في المستوى الفني، جعله طريدًا لشبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن يستفيق في المباريات الأخيرة، ويبتعد عن خطر الهبوط بالموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن مسؤولي النادي الجداوي ينوون التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي، بعدما فسخ الأخير عقده مؤخرًا مع نادي هيبي فورتشين الصيني، مشيرة إلى أن مؤهلات اللاعب جعلته محط أنظار عديد الأندية، ومنها نادي الوداد البيضاوي المغربي.

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وأوضحت الصحيفة أن رغبة الاتحاد في التعاقد مع الكعبي تأتي من كون مسؤوليه يرون أنه نسخة من حمد الله؛ الهداف التاريخي كأكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الكعبي كان قد انضم للدوري الصيفي في عام 2018 قادمًا من الوداد المغربي، ليخوض به 28 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع اثنين آخرين.