بهدفيه ضد الفيحاء .. فهد المولد يدخل تاريخ الدوري السعودي

إنجاز رقمي ممتاز لنجم الاتحاد

سجل فهد المولد نجم الاتحاد هدفين في مباراة فريقه أمس أمام الفيحاء، ليُساعده على الفوز بنتيجة 4-1 ويُنعش آماله في البقاء في دوري المحترفين السعودي.

العميد يعيش وضعًا صعبًا هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولكنه ساعد نفسه جيدًا بعد انتصار الأمس الذي رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ11.

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صاحب الـ25 عامًا لم يكن مقدرًا له أن يلعب تلك المباراة، لكنه استفاد من توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليتمكن من لعب ثمان جولات من الدوري السعودي بدلًا من اثنتين، إذ انتهى إيقافه في الـ11 من مايو الماضي.

المولد كان قد أوقف لمدة عام بعد ثبوت تناوله المنشطات عقب مباراة النصر من موسم 2018-2019، ورغم هذا الغياب إلا أنه استطاع يوم أمس دخول تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

إذ أصبح نجم الاتحاد اللاعب الـ13 الذي يستطيع إحراز 50 هدفًا على الأقل في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008-2009، وقد سجل هدفه الأول في موسم 2012-2013.

وتضم القائمة عددًا من النجوم المحليين والأجانب أبرزهم عبد الرزاق حمدالله وعمر السومة وناصر الشمراني ومحمد السهلاوي وفيكتور سيموس، واحتاج المولد 146 مباراة ليدخل تلك القائمة فيما مهاجم النصر الحالي هو أسرع اللاعبين وصولًا للهدف 50، إذ لم يكن بحاجة سوى لـ42 مباراة.