فواز القرني يتعرض لحادث سيارة

حارس مرمى العميد تضررت سيارته في الحادث

تعرض فواز القرني؛ حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، ظهر اليوم الثلاثاء، لحادث مروري، خلال استقلاله لسيارته.

الحارس صاحب الـ28 عامًا يجلس خلال هذه الفترة أسيرًا لمقاعد البدلاء، إذ يشارك بدلًا منه بصفة أساسية الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

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ونشر القرني عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، صورة تُظهر وضع سيارته بعد الحادث، معلقًا: "الحمد لله على كل حال"، إذ لم يتأثر بالحادث جسديًا ولم يتعرض لأي إصابات.

القرني تابع بالأمس فوز فريقه الكبير أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليهرب العميد من خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بنسبة كبيرة.

وشارك الحارس بالموسم الجاري في الدوري المحلي في 12 مباراة، استقبل خلالها 22 هدفًا، ولم يخرج بشباك نظيفة في أي منها.

ويحتل النمور المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في ست، وخسر 13 لقاء.