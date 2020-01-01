أخبار الأهلي اليوم | بلايلي يطلب الرحيل ويكشف وجهته القادمة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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يوسف بلايلي يطلب الرحيل عن الأهلي

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أكدت تقارير صحفية جزائرية أن يوسف بلايلي تقدم بطلب لإدارة الأهلي للرحيل عن الفريق الموسم القادم، وقد طلب رفع اسمه من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وأوضح اللاعب أنه لن يلعب في منطقة الخليج العربي بل سيتجه للاحتراف في أوروبا.

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